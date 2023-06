Martí Batres asegura que no habrá movimientos en el gabinete

Martí Batres, jefe de gobierno, presentó avances del programa de Seguro de Desempleo en CDMX y respondió sobre si se mantendrá en su administración.

Al presentar avances del programa “Seguro de Desempleo Activo”, el jefe de Gobierno, Martí Batres, aseguró este miércoles 21 junio, que “no va a cambiar a nadie del gabinete”, al destacar la labor de la titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, y del secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, a quiénes Batres les dio un espaldarazo y afirmó que han hecho un muy buen trabajo.



“Ayer me preguntaban en conferencia de prensa, si yo iba a cambiar el Gabinete y no, no voy a cambiar a nadie. Lo están haciendo bien, para qué los voy a cambiar” recalcó el jefe de Gobierno, desde la Plaza Tlaxcoaque, en la Colonia Centro, ante beneficiarios del programa, de las 16 alcaldías de la Ciudad.



Vean a Claudia Galaviz y al secretario del trabajo José Luis Rodríguez; son muy buenos elementos, y por supuesto se quedan en el gabinete y tienen todo mi apoyo” recalcó Batres Guadarrama al indicar que, ambos funcionarios han dado especial atención al “Seguro de Desempleo Activo”, implementado por la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para apoyar a las personas sin ocupación, así como para promover la capacitación de los beneficiarios, para facilitar se puedan reincorporar a la vida laboral.



Al respecto, Martí Batres, indicó que su administración refrenda la entrega de este apoyo para mitigar el desempleo, y que ha beneficiado a la fecha, dijo, a 11 mil 904 personas, con la entrega de hasta seis mil pesos mensuales en un periodo no mayor a tres meses.



Se trata de la segunda entrega del programa, en lo que va de este 2023, con una inversión de 45 millones de pesos, el cual, detalló el Jefe de Gobierno, “tiene dos beneficios: uno, un recurso para el beneficiario; y dos, aprovechar la capacidad productiva del beneficiario, para que no sea un ente pasivo, sino que contribuya a transformar el entorno”.



El Seguro de Desempleo Activo es un subprograma del Seguro del Desempleo, puesto en marcha por el gobierno capitalino en 2019, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, para apoyar a los capitalinos que perdieron su empleo durante la pandemia de Covid-19, y “el cual se refrenda”, afirmó el Jefe de Gobierno Martí Batres.



Con este apoyo, los beneficiarios realizan labores tres días a la semana, desde trabajo comunitario y social, además de apoyo administrativo y tequio en unidades habitacionales y territoriales de la Ciudad de México.



El programa tiene, además, una vertiente de apoyo para quienes realizan todos los días un viaje en el Sistema de Transporte Colectivo Metro; en colaboración con la SEMOVI los beneficiarios del programa “participan en la guía, en la asistencia, en la atención de las personas usuarias, particularmente en la Línea 1”, informó por su parte, el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León.



En lo que va del año, se han atendido con este programa más de 420 mil unidades privativas; más de un millón 200 mil metros cuadrados de áreas comunes y más de 100 mil visitas de difusión domiciliarias, con trabajo permanente de los beneficiarios, en más de 150 unidades habitacionales, indicó la procuradora Social de la Ciudad de México, Claudia Ivonne Galaviz Sánchez.



Los beneficiarios, dijo Galaviz, han permitido la creación de programas como “Trabajo TUnidad”, “TUnidad Resiliente”, TUnidad Sustentable”, “TUnidad más segura”, entre otras.