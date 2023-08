EN MÉXICO 8.4 MILLONES DE INDÍGENAS VIVEN EN POBREZA

En el país existen más de 60 pueblos indígenas, que cuentan con su propia cultura y tradiciones.

El 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero por desgracia, en México la situación está lejana de cualquier conmemoración y/o celebración.



México, al ser una nación pluricultural, que en sus raíces se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas, debería tener como prioridad un compromiso permanente a su protección y reconocimiento, sin embargo, la realidad que viven estos pueblos en el país es muy distante de ideal.



De 1930 a 2015, la tasa de hablantes de lenguas indígenas nativas, que representa un total de 68 distintas en todo el país, se redujo de forma catastrófica, pasando de 16% a solamente un 6.6%, mostrando el decrecimiento en los esfuerzos de conservación de estas culturas a pesar de su importancia y reiterado compromiso por parte de sus autoridades gubernamentales.



Pobreza, violaciones a las garantías individuales y derechos humanos, rezago educativo y falta de oportunidades de crecimiento social, son solo algunos de los puntos donde México cuenta con una brecha entre su población indígena y no indígena.



Según el informe de medición de pobreza en la población según su pertenencia étnica, publicado en 2018 por el CONEVAL, el 69.5% (aproximadamente 8.4 millones de personas) viven en situación de pobreza, mientras que el 27.9% vive en pobreza extrema.



El mismo informe destaca que en materia educativa, 3.7 millones de indígenas viven con un rezago educativo, 1.9 millones no cuentan con acceso a servicios de salud, 9.4 millones no cuentan con seguridad social, 3.8 millones no cuentan con acceso a la alimentación, y 6.9 millones no cuentan con acceso a los servicios básicos de vivienda.



En el mundo la situación no dista mucho de lo que pasa en México, los pueblos indígenas han pasado a ser un problema persistente, ya sea a causa del lastre histórico que aún arrastran, por los choques culturales con la sociedad actual, o por el constante cambio con la globalización que se vive.



A lo largo de 90 países existen alrededor de 476 millones de indígenas según estimaciones de la ONU, lo que representa poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, encontrándose entre el 15% más pobre.



Por ello, las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales



Debido a que cuentan con una herencia que practica formas únicas de relacionarse con la gente y el ambiente, a lo largo de la historia sus derechos han sido fuertemente vulnerados y actualmente se encuentran altamente perjudicados alrededor del mundo.



La comunidad internacional reconoce por ello la necesidad de medidas especiales para proteger sus derechos, sus culturas y formas de vida, sin embargo el cambio ha sido uno lento y poco benéfico para los afectados.



En el mundo, 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tiene educación, frente a solo 17% que es representado por personas no indígenas, brecha que supera incluso los preocupantes números que diferencian el privilegio entre hombres y mujeres.



Más del 86% de las personas trabaja en la economía informal, además de tener tres veces más probabilidad de vivir en condiciones de extrema pobreza frente a sus homólogos no indígenas.