ISEM hace un llamado a ejercer una paternidad responsable con campañas gratuitas de vasectomía sin bisturí

-Durante 2025 se han realizado 3 mil 267 procedimientos de este tipo en diversas jornadas y campañas en la entidad, este próximo 20 de junio estarán en Metepec, Tecámac y Villa del Carbón, el 27 de junio en Huixquilucan y Almoloya de Juárez

Con el objetivo de procurar una paternidad responsable al participar activamente en la planificación familiar, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez invita los varones mexiquenses a las jornadas permanentes y gratuitas de cirugías de vasectomía sin bisturí del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).



En el marco del Día del Padre, Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, precisó que este método anticonceptivo permanente previene embarazos no planificados y no afecta la vida sexual del hombre, además de ser un procedimiento seguro y sencillo, pues se realiza en aproximadamente 25 minutos, por lo que no requiere hospitalización.



Destacó que durante 2025 se han realizado 3,267 procedimientos de este tipo en diversas jornadas y campañas en la entidad.



Las cirugías se realizan en centros de salud del primer nivel de atención médica con personal capacitado, de 08:30 a 13:300 horas. Las próximas jornadas se llevarán a cabo en los siguientes municipios:



20 de junio



-Metepec. Centro de Salud con Atención al Adulto Mayor (Av. Primero de Mayo, Col. San José La Pilita).



-Tecámac. Hospital Municipal (Carretera Libre México-Pachuca Km. 42.5).



-Villa del Carbón. CEAPS Mariano Matamoros (Av. Juárez a 152 metros de la Unidad Jorge Jiménez Cantú).



27 de junio



-Huixquilucan. Centro de Salud Huixquilucan (Agustín Melgar No. 29, Bo. San Juan Bautista, a 100 metros de la Clínica de Consulta Externa del ISSEMYM).



-Almoloya de Juárez. CEAPS Dr. Manuel Uribe y Troncoso (Carretera Toluca-Atlacomulco 4.6, Col. La Loma).



Entre las recomendaciones para quienes soliciten este procedimiento gratuito, es acudir completamente rasurados de la región testicular, ir acompañado, con ropa cómoda y calzoncillo ajustado, disponer de reposo durante 48 horas y no programar actividades deportivas o de esfuerzo en las próximas horas al procedimiento.



Los interesados pueden solicitar mayor información sobre este método anticonceptivo al teléfono 722-235-8690 Ext. 64754 del Departamento de Salud Reproductiva del ISEM.