Rechaza alcaldesa de Tijuana que haya incumplido con reglas de Morena

A pesar de haber estado en un evento público con el aspirante a coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, rechazó que haya incumplido con los acuerdos al interior de Morena.



Durante su conferencia semanal, la presidenta municipal aclaró que ella no organizó el evento de la develación del monumento “Un mundo sin muros”, realizado este sábado en Playas de Tijuana.



“Este evento no fue realizado por el Ayuntamiento, yo fui una invitada, también invitaron al excanciller, ambos fuimos invitados a un evento. No incumplimos ya que no fue organizado por alguno de los dos”, expresó. En ese sentido, negó que vaya a haber vigilancia en el monumento relacionado al muro de Berlín, instalado a partir de este fin de semana en la frontera entre México y Estados Unidos.



“Confiamos en los ciudadanos tijuanenses y si hubiese alguna expresión de grafiti, eso es Tijuana en este momento, creo que poner un policía por cada monumento de la ciudad, estaríamos cometiendo un error, porque la ciudadanía tiene que educarse y apreciar en lo que esta obra se trató de plasmar que es una similitud de lo que muchas familias de migrantes han sufrido con nuestro muro fronterizo”, externó.



En el desarrollo de la conferencia se informó de la conclusión de los murales en 17 estaciones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), obras que formarán parte del World Design Capital Tijuana-San Diego 2024.



El titular del Sistema Integral de SITT, Alejandro Mungaray Moctezuma, explicó que el objetivo trazado por la alcaldesa se cumplió.



El funcionario informó que las obras fueron seleccionadas mediante la convocatoria de arte urbano “Sitios Creativos, Murales Para Mi Ciudad”, la cual estuvo abierta durante los meses de marzo y abril, periodo en el que se recibieron más de 60 propuestas.