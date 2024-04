LA SANTERÍA Y SUPERCHERÍA POLÍTICA

Por Luis Pinal Da Silva

En México el culto a la Santa Muerte se encuentra muy arraigado y está ligado a la brujería y a la delincuencia organizada.



Eso lo sabe todo el mundo, pero pareciera que quienes no lo saben son los de la llamada 4T, que se han dado a la tarea de promover una especie de advertencia en contra de quienes no piensan o aceptan las tonterías su máximo iluminado.



El culto a la calavera vestida de santa, ha alcanzando una presencia significativa en la cultura popular y urbana de México y algunas regiones de Latinoamérica, por lo cual es de llamar la atención la promoción de Morena y personajes del poder, como Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano, de la camiseta con la imagen de la Santa Muerte, y la leyenda… “UN HOMBRE VERDADERO, NUNCA HABLA MAL DE LÓPEZ OBRADOR”.



Es más que obvio que este hecho, en tiempos electorales, tiene intenciones de participación camuflada pero es algo que jamás aceptarán.



Y es que, a pregunta expresa, en una de las insufribles conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, justificó la pieza con el argumento del respeto a las libertades.



Pero más allá de la supuesta libertad de culto que enarbola quien se dice cristiano, en medios de comunicación – incluyendo los youtuberos genuflexos- y en la conversación de Hay que mencionar que el culto a la Santa Muerte no cuenta con registro ante la Secretaría de Gobernación.



Sus antecedentes se remontan al 2003, cuando obtuvo registro como asociación religiosa, con el nombre de Iglesia Católica Tradicional Méx-USA y dos años después, perdió el registro por violar sus propios estatutos.



No se entiende a ciencia cierta que es lo que se busca por parte de los morenistas al sacar ese tipo de prendas, no se sabe si es con fines propagandísticos, o conlleva una velada amenaza de extinguir a quienes no comulgan con las ideas enarboladas por los guindas que, incluso, por vos de uno de sus candidatos, han llamado a invocar a Satanás para evitar que la 4T pierda el poder.



Algo muy raro pasa en nuestro México, donde la Santa Muerte se erige todos los días para recordarnos lo efímero de la vida.



Algo turbio sucede cuando la efigie de la muerte es lo que ha marcado al sexenio lopezobradorista desde el inicio, con un sinfín de ejecuciones.



Algo malo podría pasar en México, sin duda alguna y baste recordar una de las frases del inquilino del Palacio: “ánimo, que lo peor está por venir”.