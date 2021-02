Marco Rascón será candidato a la alcaldía Cuauhtémoc por Movimiento Ciudadano

El partido mexicano Movimiento Ciudadano (MC) anunció que el activista político Marco Rascón Córdova, conocido como “Superbarrio Gómez”, contenderá en las elecciones intermedias de julio del 2021 por la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante un conferencia de prensa, el activista dijo que tendría la oportunidad de implementar el conocimiento que adquirió como ciudadano independiente en la administración de la alcaldía capitalina.

“No soy un rostro nuevo, ni joven y tampoco no conocido, mis actos me preceden, vengo a responder una carta que me fue entregada por un grupo de jóvenes en enero y que la hicieron propuesta ante las instancias de Movimiento Ciudadano, en respeto a sus estatutos”, dijo el ahora candidato en compañía de Salomón Chertorivski.

Jorge Álvarez, secretario general del partido, reconoció la trayectoria política de Rascón. “Lo estamos invitando porque es el mejor, es el que puede vencer, tiene una característica que lo hace especial entre toda esa generación brillante de la Ciudad de México, siempre fue creativo y entendió los procesos políticos como disputas simbólicas”, dijo.

Hasta ahora se han dado a conocer al menos tres aspirantes que buscarán la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos, Néstor Núñez, actual dirigente que buscaría la reelección, Dolores Padierna y Alejandro Rojas Díaz Durán, todos ellos por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Royfid Torres González, coordinador estatal del partido para la Ciudad de México, señaló que “la ciudad ha vivido momentos que la han marcado profundamente: el movimiento del 68, el terremoto del 85, el movimiento de izquierda, el terremoto del 2017 y ahora la pandemia. En todos esos momentos ha estado Marco Rascón, al pie de lucha”.

Por medio de su cuenta de Twitter, Salomón Chertorivski, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, dijo que era un orgullo tener a Rascón en el partido. “Es un orgullo sumar al equipo a un gran ciudadano que ha trabajado por los barrios de la CDMX. ¡Bienvenido, Marco Rascón!”, escribió.

“Por tu congruencia, convicciones políticas y por lo que representas, te necesitamos, queremos regresar a la calle y caminar contigo”, dijo Chertorivski durante la bienvenida de Rascón. Por su parte, Ana Lara Paz lo calificó como un “pez gordo de ciudad” que defiende los derechos humanos.

Marco Rascón contendió en el 2018 por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como parte del Partido Humanista; sin embargo, fue Claudia Sheinbaum quien obtuvo el puesto.

Otro de los candidatos anunciado recientemente por el partido fue Samuel García Sepúlveda, quien buscará la gubernatura por Nuevo León. Esto lo confirmaron con el siguiente mensaje:

«Samuel García ha luchado por su tierra y por México. Hoy lo elegimos como candidato a gobernador de Nuevo León porque la política no se construye sin las y los jóvenes».

Más tarde, Samuel García compartió el tuit y señaló: “Vamos por todo”. Momentos después, el candidato a la gubernatura también agregó un video en donde el dirigente del partido, Clemente Castañeda Hoeflich, lo describió como un defensor de su estado.

“Desde el senado Samuel le ha cumplido a Nuevo León. Ha dicho que su único interés de participar en la política es defender a Nuevo León, defender a los suyos y eso es lo que ha hecho en todo momento. Desde las comisiones en las que participó, también como una de las voces más fuertes en defensa del federalismo y de un nuevo acuerdo fiscal para nuestro país”, expresó Castañeda Hoeflich.