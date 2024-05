Xóchitl Gálvez anuncia tres nuevos programas sociales en Nayarit

La candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, anunció que, durante su administración habrá tres nuevos programas sociales.

La candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, anunció en Nayarit que durante su administración habrá tres nuevos programas sociales destinados a apoyar a mujeres víctimas de la violencia, a la alimentación en zonas indígenas y a emprendedores.



Vamos a tener tres nuevos programas sociales: el programa de violencia para las mujeres, en caso de que una mujer sufra violencia, o esté sola, o sea madre soltera, cinco mil pesos mensuales por un año; en lo que la preparamos, la impulsamos y la sacamos adelante.



“Un programa alimentario para las zonas indígenas de aquí de Nayarit. Hay mucha gente que pasa hambre, no vamos a permitir que la gente siga pasando hambre; ese programa alimentario nos va a permitir erradicar la pobreza extrema en todo nuestro país y especial apoyo a los pueblos indígenas”, detalló Gálvez.



En su reunión, la aspirante presidencial de oposición enlistó las acciones que emprenderá, en caso de ganar la Presidencia de la República, reiterando que los programas sociales no van a desaparecer durante su gestión.



Agregó que el otro programa social en su gestión estará destinado al apoyo a los emprendedores, que tengan la intención de poner en marcha un negocio.



“Nosotros le vamos a aportar al campo, vamos a apostar al campo, de verdad, tengan la certeza que este gobierno va a apoyar la producción, este gobierno va a apoyar a los agricultores, a los ganaderos, a los pequeños productores”, ofreció la candidata presidencial.



Previamente, en entrevista, la candidata Xóchitl Gálvez, manifestó su apoyo a la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, víctima de una agresión a balazos a su vehículo.



Yo creo que puede ser un susto, una intimidación porque pues se ve que la intención no es agredirla a ella sino más bien pegarle un susto porque, aparentemente por la foto que vi, los balazos pegan en una parte del coche que no ponen riesgo a su vida, pero pues que si no te genera ningún bienestar el que te den los balazos en una colonia tan complicada.



“Esa es la Ciudad de México lo que pasa todos los días y a lo mejor le pasa a muchos vecinos, pero bueno pues ojalá se le dé todo el apoyo a nuestra candidata porque ya estamos a 20 días de acabar esta campaña y no tenemos duda que hoy va a ganar Santiago Taboada el debate y vamos a ganar la Ciudad de México”, dijo.



Agregó que su equipo acudirá a reuniones, esta semana, para resolver si participará como oradora en el mitin convocado por la Marea Rosa, para el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México.