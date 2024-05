Advierte Gálvez que Sheinbaum “no reconocerá el resultado si no gana”

Considera que las expresiones de la candidata oficialista muestran lo que en verdad es: una mujer nada demócrata.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, advirtió que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, no reconocerá su derrota el próximo 2 de junio, por lo que llamó a sus seguidores a “ponerse bien abusados” y vigilar la jornada electoral.



“Dijo que no va a reconocer los resultados si no gana, eso no es ser una demócrata”, señaló Xóchitl.



La hidalguense señaló que la abanderada guinda “no acaba de entender” tras afirmar un descenso en las preferencias.



“Entiendo que no acaba de entender cómo perdió 50 puntos, sólo ella se cree ese cuento que tiene 50 puntos arriba. Nosotros vamos a ganar, pero necesitamos ponernos bien abusados no podemos confiarnos”, alertó Gálvez.



Por lo anterior, la senadora con licencia del PAN, pidió a los militantes del PRI, PAN y PRD, así como a sus simpatizantes llevar a votar a todos, ‘hasta a las piedras’.



“Todos se van a poner en modo campaña, nosotros no tenemos el dinero, los que tienen para pagar organizadores y servidores de la nación, pero tenemos la fuerza y la esperanza de nuestro lado”, pidió.



Fue entonces que la hidalguense afirmó que votar por ella es apostar por la vida y la libertad, por un gobierno que escuchará al pueblo mexicano en lugar de insúltalo, que respetará en lugar de humillar y que unirá en lugar de dividir.



“Así es que este 2 de junio vota PAN, vota PRI, vota PRD, la esperanza ya cambió de manos, y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos”, apuntó.