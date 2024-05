Advierte la UNAM que México romperá récord de calor en los próximos días

En una condición que no tiene precedente, las distintas comunidades van a experimentar temperaturas que no han experimentado nunca antes.

México enfrenta temperaturas históricas este 2024 y en los próximos días, al menos hasta junio, se espera que se rompan récords de calor, una condición de la cual no se tiene precedente, alertaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



“Durante estos días estaremos por arriba del máximo histórico, es decir, estaremos por arriba de las temperaturas históricas” que han ocurrido en varias partes del país, como en la Ciudad de México, Toluca y Querétaro, indicó el Dr. Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.



Es una condición que no tiene precedente, que las distintas comunidades van a experimentar temperaturas que no han experimentado nunca antes, por lo que no tienen experiencia para responder a estas condiciones, agregó el especialista de la UNAM.



En la Ciudad de México, los pronósticos prevén que en los próximos 10 días se puedan rebasar los 34 °C o 35 °C., pero en San Luis Potosí estarán por arriba de los 45 grados. Para cada comunidad habrá condiciones nuevas, dijo Zavala Hidalgo.



Las condiciones meteorológicas durante los próximos días provocarán temperaturas extremadamente altas en: Coahuila; Aguascalientes; Durango; San Luis Potosí; Hidalgo; Querétaro; Guanajuato; Tamaulipas; Nuevo León; Veracruz; Tabasco; Campeche y Yucatán.



También se alcanzarán temperaturas récord en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos, entre otros estados.



La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reporta hasta la fecha 26 defunciones en la temporada de calor 2024.