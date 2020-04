AMLO anuncia cambios en Aduanas, “es un monstruo de 100 cabezas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá una limpia en toda la Administración General de Aduanas, pues dijo es “monstruo de 100 cabezas” donde se enquistaron prácticas de corrupción, influyentísimo y “actos de inmoralidad”.

Durante su conferencia de prensa, informó que este día recibirá a Ricardo Ahued, quien ayer presentó su renuncia como titular de las aduanas del país; sin embargo, le reconoció su trabajo al frente de la dependencia que afirmó que tiene el gran problema de la corrupción.

“El problema de las aduanas es corrupción, como en muchos otros casos (…) lo de aduanas es una asignatura pendiente, no hemos podido limpiar”, refirió el mandatario federal.

Cuestionado sobre si era muy grande el problema respondió: “sí, es como el problema de homicidios (…) porque por ejemplo en robo en general hay una disminución, pero seguimos padeciendo de los enfrentamientos de bandas que se disputan plazas, rutas de tráfico de drogas y esto fue una herencia (…) que hemos podido controlar, pero no hemos podido disminuir el número de homicidios dolosos y nos preocupa, porque no queremos que nadie pierda la vida”.

López Obrador dijo que, pese a que se han hecho intentos por limpiar de malas prácticas al interior de las aduanas, se hará una nueva revisión de la forma en que operan.