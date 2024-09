MÁS DE 12 MIL FUNCIONARIOS FUERON SANCIONADOS POR CORRUPCIÓN: AMLO

Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2024, los órganos internos de control específicos y especializados y las unidades de responsabilidades de la Función Pública impusieron un total de 15,461 sanciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2024, los órganos internos de control específicos y especializados y las unidades de responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública impusieron un total de 15,461 sanciones a 12,752 personas servidoras públicas.



Los tipos de sanciones que impuso la SFP para aquellos funcionarios fueron: amonestación privada a 1,830; amonestación pública a 2,444; destituciones para 726; inhabilitaciones en contra de 5,861; sanción económica a 622, y suspensión de 3,978.



López Obrador aseguró que su gobierno ha ahorrado alrededor de 2 billones de pesos gracias a sus políticas de austeridad y a la eliminación de prácticas corruptas. Señaló que, a diferencia de gobiernos anteriores, su administración ha logrado evitar casos graves de corrupción y que no ha permitido la impunidad.



“Uno que ya se está atendiendo, que fue el de Segalmex, que logró recuperar un dinero, una cantidad de dinero considerable. Y ya hay detenidos por este caso; porque no únicamente no hemos permitido la corrupción, no hemos permitido tampoco la impunidad, que van de la mano siempre”, comentó el jefe del Ejecutivo.



El presidente negó que miembros del gabinete o funcionarios de primer nivel fueran sancionados por actos de corrupción, afirmó que su gabinete fue cuidadosamente seleccionado para evitar problemas de corrupción.



Es muy importante que no exista contubernio, asociación delictuosa entre el poder económico y el poder político, subrayó.



El jefe del Ejecutivo informó que el próximo jueves la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, darán a conocer detalles sobre los casos de corrupción y los funcionarios involucrados; además, que se abordará específicamente el caso de Segalmex.