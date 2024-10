Busca Beltrones alejarse de “Alito”; se separa del PRI

El funcionario cuestionó la decisión tomada por algunos magistrados que afectan directamente a su ex partido político.

El senador Manlio Fabio Beltrones dio a conocer su separación del Partido Revolucionario Institucional del que alguna vez fue su dirigente nacional tras la ratificación de la reelección de Alejandro Moreno, Alito, al frente del PRI.



Beltrones cuestiono las decisiones tomadas por algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el futuro del partido por lo que tomó la decisión de separarse de su facción política, con la que había llegado a ser senador por el estado de Sonora.



Mediante una publicación en su cuenta de X, Beltrones mencionó que la decisión tomada por tres de los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) es contraria al sentido común y a lo que con claridad señala la Ley General de Partidos Políticos, afectando gravemente al PRI y a su militancia.



“Debido a ello, he tomado la decisión de separarme de los trabajos y deslindarme de las acciones de la dirigencia del Partido, de vocación reeleccionista que ha dejado de ser la de los ideales de democracia y justicia; inclusión y renovación. Esa actitud le hará más daño al PRI. Me gustaría estar equivocado y por eso, les deseo suerte”, escribió Beltrones.



Beltrones advirtió que el PRI carece de futuro y congruencia, ya que con esa resolución dividida queda expuesto al mal manejo de una sola persona y de sus propios intereses.



Fue a través de un mensaje en sus redes que Beltrones se despidió de sus compañeros de partido;



“A mis amigas y amigos priistas con quien desde hace 5 décadas, he compartido ideas y luchas diversas, les expreso el mayor de mis afectos. Siempre he respetado sus decisiones y ellos me han dado su consideración a las mías. Siempre dialogando, cerca de las reflexiones y muy lejos de las descalificaciones y denuestos personales. Así, el saldo invariablemente ha sido positivo”, mencionó.



Beltrones Rivera sostuvo que avalado por una torcida interpretación de la legalidad, hoy el PRI queda a la deriva y carente de futuro y congruencia, ya que con esa resolución dividida lo deja en la tentación del secuestro y queda expuesta a un mayor deterioro para el manejo exclusivo de una sola persona y de sus intereses personalísimos, en referencia a Alejandro



Indicó que servirá sirviéndole al país, específicamente a Sonora, donde no olvida las promesas que hizo para convertirse en senador.



El 12 de agosto, la nueva bancada del PRI en el Senado nombró a Manuel Añorve como su coordinador parlamentario y acordó excluir a Manlio Fabio Beltrones del grupo parlamentario.



En la sede nacional del PRI, el reelecto dirigente nacional y senador electo, Alejandro Moreno, encabezó la reunión en la que se ratificó al guerrerense y se acordó no considerar al priista Manlio Fabio Beltrones como parte de su grupo parlamentario.



Dicha determinación “se basa en la gravedad de las acciones del senador Beltrones Rivera, las cuales han atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido”.



La dirigencia priista informó que el senador Beltrones “queda en libertad de unirse a cualquier otro grupo parlamentario, y en ningún caso sus dichos, declaraciones, votos o posicionamientos representan a la bancada del PRI ni al partido”.