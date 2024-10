Anuncia Marcelo Ebrard creación de un Consejo Empresarial al interior de la Secretaría de Economía

El funcionario expuso que este consejo podrá sistematizar los proyectos de inversión en México, con los beneficios y desafíos en cada uno de ellos.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que se creará un consejo empresarial al interior de esa dependencia para gestionar de mejor forma la atracción de inversiones.



El secretario mencionó que se va a organizar un consejo, que va a instalar la Presidencia de México, y será una representación dentro de la Secretaria de Economía del sector privado, de entidad federativa por entidad federativa.



Afirmó que nunca ha existido algo así en México, pero se busca tener un solo plan de inversión, dijo Ebrard en el foro organizado por Bloomberg, en Monterrey, Nuevo León.



El funcionario expuso que este consejo coadyuvará en sistematizar los proyectos de inversión en México, con los beneficios y desafíos en cada uno de ellos, y permitirá la toma de decisiones a la presidenta Claudia Sheinbaum.



“Cómo voy a apoyar una inversión si no la conozco, si no está sistematizada”, dijo Ebrard en el evento. “Si yo le pongo esto en su laptop (a Sheinbaum), pues le voy a simplificar su trabajo no sé cuántas veces, y le puedo dar un orden de prioridad a cada inversión”.