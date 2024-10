Mara Lezama convoca a crear una “Alianza por la Igualdad” en Quintana Roo

Más de 17 mil estudiantes de los Colegios de Bachilleres, CONALEP y CECyTE elegirán a sus embajadoras de esta Alianza mediante un proceso de elección democrática

En el aniversario 71 del voto de la mujer en México, la gobernadora Mara Lezama Espinosa convocó a jóvenes adolescentes y estudiantes de nivel medio superior a conformar una “Alianza por la Igualdad – Nuestra Opinión Cuenta” para alzar la voz en defensa de sus derechos, a que se aferren a sus sueños y anhelos con voluntad inquebrantable, a que sean feministas.



Para ello, en el domo del CECyTE Cancún II la gobernadora de Quintana Roo inauguró un ejercicio de participación democrática para elegir a las embajadoras de esta Alianza, con el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Electoral de Quintana Roo. Al final del proceso se estima la intervención de más de 17 mil 100 estudiantes del Colegio de Bachilleres, CONALEP y CECyTE de la entidad.



El objetivo es fomentar la cultura cívica y democrática, impulsar la participación política de las mujeres desde la adolescencia y promover los derechos humanos de las juventudes con perspectiva de género, explicó la Secretaria de las Mujeres, Esther Burgos Jiménez, en la exposición de motivos.



Esta Alianza por la Igualdad, en coordinación con las diversas instituciones gubernamentales y la Secretaría de las Mujeres como órgano auxiliar, formará parte de las acciones, programas y políticas públicas que se desarrollen en el estado a favor de los derechos de las mujeres.



A las más de 500 estudiantes que se reunieron para participar en esta inauguración, la gobernadora Mara Lezama hizo un recuento de la larga lucha, invisible, tenaz, histórica, de muchas mujeres que lograron hace apenas 71 años el derecho constitucional a votar y ser votadas en forma libre y universal, que debió ser desde el nacimiento mismo de nuestra patria.



Asimismo, dijo que como gobernadora seguirá luchando por las mujeres, porque aún no se puede decir misión cumplida, no mientras a alguna mujer le corten las alas para llegar a lo que se propongan, no cuando hay mujeres violentadas, cosificadas y en situación de vulnerabilidad, no mientras las mujeres de las comunidades rurales continúen sufriendo rezago y marginación, no mientras no se logre la verdadera igualdad sustantiva. “Y aquí estoy, soy mujer pero con muchos pantalones”.



La Gobernadora afirmó que de frente a la historia, “el futuro nos exige encabezar este primer gobierno humanista, con corazón feminista y transformador, pero también nos exige hacer visibles a las grandes mujeres de la historia que decidieron convertirse en protagonistas activas en la lucha por los derechos de las mujeres”.



Este es el momento crucial -dijo Mara Lezama a las jóvenes estudiantes- al que se debe poner todo el empeño y esfuerzos para hacer visibles cada vez a más mujeres, a continuar abriendo brecha para que las mujeres continúen al frente de los puestos de toma de decisiones.