No habrá rescate pero sí apoyos a aerolíneas: SCT

Las aerolíneas tendrán opciones de acceder a asesorías y planes de financiamientos para que puedan mantener flujos económicos, señaló Javier Jiménez Espriú,

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que no habrá rescate económico para las aerolíneas nacionales, pero las apoyará con garantías de los bancos de la banca de desarrollo nacionales, principalmente con apoyo de Bancomext, con el objetivo de reestructurar las deudas de los operadores derivadas de los efectos de la pandemia de Covid-19.

“Se dijo desde un principio, no vamos a rescatar aerolíneas porque el país no está en condiciones de hacerlo ni en la decisión de hacerlo porque los rescates a las aerolíneas los seguimos pagando los mexicanos peso por peso. Pero los créditos que están obteniendo las aerolíneas para respaldarse están siendo respaldados con garantías de los bancos de la banca de desarrollo”, señaló Javier Jiménez Espriú, titular de SCT.

Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, las cuales forman parte del Sistema Bancario Mexicano y atienden las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine.

A través de ellas, las aerolíneas tendrán opciones de acceder a asesorías y planes de financiamientos para que puedan mantener flujos económicos. “Se está negociando con todas las aerolíneas, apoyándolas en la obtención de algunos créditos. Se ha hecho con cada una un programa de pagos. No habrá rescate pero sí hay apoyos”, recalcó Espriu.

Por su parte, para resolver la situación fiscal de cada aerolínea nacional, SCT resolvió que estos acuerdos se hicieran directamente entre operadores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que los resultados dependerán de las negociaciones que obtenga cada operador.

Cabe recordar que el apoyo económico para la disminución de los efectos de la pandemia de la industria aérea fue solicitado desde el mes de marzo a la SCT y al Gobierno Federal a través de la Cámara Nacional de Aerotransportes.

Por ahora, SCT mantiene entre sus prioridades la implementación del Sistema Aeroportuario Metropolitano con la operación conjunta de los aeropuertos de Santa Lucía, Toluca y la Ciudad de México. Para lo cual, durante los próximos días se pondrá en funcionamiento la ampliación de la terminal 2 de este último.

“Cuenta con siete nuevas posiciones de contacto, se reducirá en un 65 por ciento las operaciones del transporte que se encargan de llevar y traer a los pasajeros desde y hacia el edificio terminal”, concluyó Espriu.