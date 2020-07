Presunto agresor de parque hundido da se versión e interpone denuncia

Luego de que en semanas pasadas se diera a conocer una agresión por parte de Rolando “N” a una mujer en el parque hundido, esta mañana el presunto agresor dio su versión de los hechos y anunció que ha interpuesto una demanda ante Conapred, asegurando que él sólo se defendió ante las agresiones.

Rolando, quien como ayer informamos en este medio, es artista plástico y visual dijo que los incidentes no sucedieron como Claudia “R” dio a conocer, pues de acuerdo con él la mujer corría en sentido contrario a los demás visitantes de Parque hundido, por lo que se le pidió en repetidas ocasiones que no lo hiciera para mantener el orden, sin embargo la mujer reaccionó de manera violenta ante las indicaciones y descargó su furia contra Rolando, agrediéndolo física y verbalmente respecto a su sexualidad.

“Desafortunadamente la señora Revilla reaccionó de forma agresiva ante mi petición, con expresiones altamente ofensivas hacia mi orientación sexual, llegando a decir que en el parque no hay lugar para personas como mi pareja y yo. Dado que soy una persona pacífica, en ese momento decidí no tomar medidas en su contra para no generar más conflictos. Sin embargo, el 10 de julio, volvimos a cruzarnos la señora Revilla y yo, y ella nuevamente corría en sentido contrario. Por esto, nuevamente le solicite cambiar de sentido o al menos dar espacio para quienes estábamos corriendo y así evitar un accidente. En ese momento, su respuesta no fue solo agresiones verbales con términos discriminatorios, sino de violencia física, la cual me provocó 3 moretones en el antebrazo derecho. Para defender interpuse mis brazos entre sus golpes y mi rostro. Quiero reiterar nuevamente que nunca agredí y aunque fui víctima de un lenguaje de odio así como de sus ataques físicos, mi intensión nunca fue ventilar este incidente en redes sociales o medios de comunicación.” Dijo el señalado.

En un video que circula en redes se puede escuchar a la mujer llamar “pinche maricón” a Rolando, quien ya interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y la FGJ por los ataques homofóbicos recibidos desde que se dio a conocer la supuesta agresión.

De inmediato las redes sociales reaccionaron comenzando a llamar #LadyHomofóbica a quien en un inicio fue acusadora.

El incidente ya es investigado por la Fiscalía Capitalina quien determinará responsabilidades.