AUTODEFENSAS, POLICÍAS COMUNITARIOS Y GUARDIAS CIUDADANOS: ¿QUÉ SIGUE?

Por Mauricio Saldaña

Ninguno de estos grupos inició operaciones por casualidad. No hay noticia sobre alguno de sus fundadores, que por sentirse aburrido se le haya ocurrido inventar un colectivo armado para reventar delincuentes.

Cada uno de los tres tipos de defensa social que se apuntan, tienen sus motivos para iniciar operaciones y todas tienen que ver con la falencia del Estado. La lógica es sencilla: si el Estado no ocupa los espacios del poder público en la seguridad interior y pública, los criminales hacen acto de presencia y más tarde, los ciudadanos. En ese orden.

Como podrá observarse, la peor parte se la llevan los ciudadanos, porque quedan a dos fuegos, el de los criminales y el de la autoridad que los persigue. Pero en ciertas situaciones, a una persona normal solo le quedan dos opciones: ser aplastado por la inseguridad y la indolencia pública o, mantenerse vivo al filo de la ley.

Para asumir la defensa de un territorio, el ciudadano ya pasó por tres fases, y las ha vivido cíclicamente: primero, ser sin tregua ni respiro por los delincuentes; segundo, buscar ayuda y justicia, sin recibirla; tercero, los criminales lo han perseguido por buscar el abrigo del Estado, recibiendo a cambio, migajas.

Así, con el corazón en la mano, el ciudadano decide proteger su territorio, a sabiendas de que está violentando la ley, ésa misma que no ha funcionado para salvaguardar su patrimonio bien habido, la vida de sus familiares y la tranquilidad de quien ha hecho bien las cosas.

Como se verá a continuación, el camino no tiene nada de sencillo y apenas cruce el umbral, el ciudadano se enfrentará a enemigos reales y amigos ficticios.

Las autodefensas: de lo legítimo al outsourcing criminal

Este modelo de defensa social tiene un sustento muy sencillo: si el Estado no protege a un territorio específico, los ciudadanos lo harán; sin embargo, en el caso de las autodefensas, se va al extremo y no solamente se trata de vigilar un perímetro y avisar a las autoridades, sino que por la vía armada se enfrenta directamente a los criminales. Y para hacer algo así, se requiere transportes, armas, municiones, radiocomunicación y el apoyo de una base social.

El ícono de las autodefensas en México está en Michoacán, pero el modelo existe en por lo menos quince entidades federativas, en el entendido que en pueblos modestos de otros estados no se encontrará un convoy de cincuenta unidades debidamente rotuladas, con 400 hombres armados hasta los dientes.

A quien le parezca exagerado el dato, le convendría darse una vuelta por Tepalcatepec y poblaciones vecinas, por ejemplo. Las autodefensas se pelean metro por metro contra las huestes de Nemesio Oseguera, quien emplea columnas blindadas y drones.

El que esto escribe supo de una práctica de “La Familia Michoacana” que llevó a no pocas familias a operar un grupo de autodefensas: además de pagarle al cártel un peso por cada kilo de tortilla consumida, tenían que avisar cuando cumplirían quince años sus hijas, para que el líder criminal de la plaza les quitara su virginidad, so pena de muerte

El gran problema de estos grupos es la diversificación. En la actualidad, hay grupos de autodefensas financiados y operados por ciudadanos; otros, financiados por cárteles para que combatan a sus enemigos; otros, subsidiados por los gobiernos estatales para que hagan el trabajo rudo y, unos más, pagados y entrenados por ciertas dependencias federales.

No hay que olvidar que varios grupos de la delincuencia organizada iniciaron como autodefensas y fueron incubados por algunas instituciones públicas. Cuando el engendro se salió de control, pasó de autodefensa a “generador de violencia”.

Entre tantas manos que manipulan a los autodefensas, solo una cosa es clara: no hay un solo modelo de estos grupos, sino cuatro tipos diferentes, con fines distintos y financiamientos variados. Si eso no lo entienden en Palacio Nacional, solo queda una opción: que lo entiendan en Bucareli.

Los policías comunitarios: la defensa artesanal

A años luz de distancia de las autodefensas, los policías comunitarios también se mueven por la vía armada para proteger un territorio, pero a escala liliputiense: escopetas sencillas, armas cortas de bajo calibre, rifles.

El signo es la austeridad y cada quien cuida su parque porque no hay quien financie el resurtido. Las camionetas en las que se hacen los recorridos de vigilancia son modestas, claramente de particulares y en lugar de un rotulamiento profesional, llevan sus identificaciones en el parabrisas, escrito con grasa para zapatos o una cartulina enorme pegada.

Comen de lo que el pueblo les convida: los lonches y el refresco llegan de manos anónimas y cuando unos terminan su turno, otros tantos se acercan y así se la llevan sin parar. La mayoría trabaja en los accesos al territorio que se protege, que no solo supone una carretera sino la red intrincada de veredas que solo dominan los lugareños.

Las guardias ciudadanas: el miedo en el corazón

Constituyen el eslabón más débil de la defensa social: no tienen entrenamiento, camionetas, radios y mucho menos, armamento. Son personas que podrían ser arrasadas por cualquier grupo de alto impacto: lo mismo hay algunos jóvenes que amas de casa y jubilados.

Se comunican por teléfono y WhatsApp, con chats comunitarios. En algunas ciudades, se mandan hacer chamarras y camisetas rotuladas pero es más por cierto candor que porque señale espíritu de cuerpo y disciplina.

Lo que sigue

El escenario es obvio: se multiplicarán como hongos bajo la lluvia, las actividades de los grupos de autodefensas, policías comunitarios y guardias ciudadanas, además de los linchamientos en cualquier lugar.

Respecto a si tal crecimiento se dará en todo el país, la información señala que tal aumento será asimétrico, dependiendo del tipo de defensa social que se trate.

En el caso de las autodefensas, el estado de Michoacán es el referente; sin embargo, hay claros procesos de expansión en Guerrero, Morelos y Veracruz en un formato similar al terracalentense, al tiempo que se ha dado un crecimiento de quintacolumnistas (trabajan para las autoridades o para el crimen organizado) en Tamaulipas, Chiapas y Tabasco, sin omitir a Veracruz, justamente.