Semov entrega nuevo puente ‘La Clínica’ en Tenango del Valle

-Esta infraestructura mejora la movilidad entre las comunidades de San Pedro Tlanixco, Santa Cruz Pueblo Nuevo y Acatzingo, agilizando el paso seguro de cabezas de ganado.

Para transformar y fortalecer la infraestructura carretera en el Estado de México, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez entregó la rehabilitación y ampliación del Paso Superior Vehicular La Clínica, “¡Una obra que pidió el pueblo de Tenango del Valle, durante 20 años y hoy, gracias al trabajo del Edoméx, es una realidad!”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.



Esta nueva infraestructura forma parte del Programa de Obra Pública con sentido social. “Con una inversión de 25.5 mdp, rehabilitamos el paso superior vehicular La Clínica, beneficiando a más de 90 mil personas de San Pedro Tlanixco, Santa Cruz Pueblo Nuevo y Acatzingo”.



Señalaron que esta obra mejora la conectividad, impulsa el desarrollo regional y agiliza el paso ganadero. Más que una infraestructura, es una respuesta a las necesidades de nuestra gente, dando un paso más hacia el bienestar y el progreso.



Durante la entrega de esta obra, Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, explicó que los trabajos realizados en esta infraestructura incluyeron la demolición del puente anterior y la construcción de una nueva estructura con superficie de rodamiento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, señalización y un sistema de drenaje pluvial, lo que permitirá impulsar la economía regional.



“Esto es una acción de cómo sí se tienen que hacer las obras, cómo se pueden hacer obras en beneficio de la gente, refleja el cambio. El Poder de Servir es eso, donde antes no existía calle, no existía drenaje, no existía nada, hoy hay dignidad; y eso es lo que busca este Gobierno, que haya dignidad para el pueblo del Estado de México”, señaló el Titular de la Semov.



Alejandro Viedma Velázquez, Subsecretario General de Gobierno, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía, añadió que la administración estatal continuará apostando por proyectos que se nutran de la participación social, asegurando así que cada acción emprendida responda directamente a las necesidades de la ciudadanía.



“Proyectos como este, reflejan la visión transformadora que se tiene en el Gobierno, el objetivo es muy claro, seguir avanzando juntos Gobierno y ciudadanía hacia un Estado de México donde las obras no se midan por las cifras, sino por el impacto que generan en cada familia mexiquense, yo los invito a seguir escuchándonos, dialogando, construyendo unidos y unidas este Estado de México justo, digno y equitativo para todas y todos”, enfatizó el Subsecretario Alejandro Viedma Velázquez.



Con obras de calidad el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez transforma la movilidad en el Estado de México a través de acciones que mejoran la vida diaria de las familias mexiquenses.