Pide Fernández Noroña a senadores actuar con seriedad y profesionalismo ante problemas del país

-La elección del Poder Judicial contará con buena participación ciudadana y será un proceso de democratización único en el mundo

Las críticas por el proceso de la próxima elección del Poder Judicial, así como la participación del Senado en eventos internacionales responden a actos de golpeteo y linchamiento mediático, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.



Al defender de la participación del Senado en eventos internacionales, llamó a las voces críticas a actuar con seriedad y profesionalismo, pues continuarán las salidas que sean consideradas fundamentales, sin que eso contravenga el principio de austeridad que caracteriza al movimiento.



Advirtió que la oposición busca inhibir la participación internacional del Senado, respecto a las críticas por su participación en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos, realizada en Estrasburgo Francia.



Destacó que “Morena ha renunciado a montones de espacios internacionales porque hay esa crítica y porque la derecha está utilizando perversamente planteamientos correctos de austeridad”.



Respecto a los señalamientos sobre el proceso de elección del Poder Judicial, afirmó que la tarea de la oposición ha sido hasta ahora la de desacreditar el ejercicio, al asumir una actitud racista y clasista, además de considerar que el pueblo no merece, que no tiene capacidad, que no tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras.



No obstante, las críticas, la elección del Poder Judicial contará con buena participación ciudadana y será un proceso de democratización único en el mundo, aseguró.



“Vendrá gente de otras partes del mundo a ver cómo hicimos este proceso, porque a partir de lo que haga México, el mundo va a empezar a elegir a sus poderes judiciales”, precisó.



En respuesta a la pregunta sobre su postura ante las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, al restringir por 15 días el ingreso de ganado en pie procedente de México por la propagación del gusano barrenador, señaló que coincide con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.



Acusó que el gobierno de Estados Unidos actúa de forma injusta y con arbitrariedad. Ellos tienen derecho a poner las reglas que quieran; sin embargo, manifestó que México ha cumplido con la normatividad actual y comparte, junto con la titular del Ejecutivo, la idea de que la medida será revocada en 15 días.



Fernández Noroña expresó que se encuentra “hecho a la idea” de que, en los próximos cinco años, estará bajo escrutinio puntual, pero “no van a encontrar actos de corrupción, no van a encontrar incongruencia, no van a encontrar deshonestidad, pero le buscarán o lo inventarán”.