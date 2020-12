Habrá sanciones contra funcionarios que no respeten lista de vacunación: Sheinbaum

Tras darse a conocer que líderes de la sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México intentaron colarse a la vacunación contra el Covid-19, que encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la capital, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló que habrá sanciones administrativas y penales contra aquellos funcionarios que no respeten la lista de aplicación de la dosis.

“En esto sí quiero ser muy tajante, el presidente de la República ha sido muy claro en esto, y además estoy totalmente de acuerdo, hay reglas para recibir la vacuna. Los primeros que deben recibirla son médicos, enfermeras, personal de salud en general, camilleros, afanadores, afanadoras, que están al frente de la atención Covid de los casi mil hospitales del país”, manifestó en videoconferencia de prensa.

“No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que un líder de una sección sindical o un comisionado sindical que no está al frente del Covid genere alguna influencia o por cualquier vía quiera entrar a la lista que ha estado coordinando la Secretaría de Salud federal y en donde la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad ha dado claramente los nombres de las personas que están al frente del Covid”.

La mandataria capitalina subrayó que en su administración no hay influyentismo, como en los Gobiernos anteriores, en los cuales, dijo, ser líder sindical corrupto les permitía tener canonjías.

“Aquí son los trabajadores y trabajadoras de la salud que están al frente del Covid los que van a recibir su vacunación primero; y después, por edad, como lo estableció el Gobierno de México”, enfatizó.

“He dado instrucciones a la Secretaria de Salud para conocer los nombres y que de inmediato haya sanciones administrativas y he pedido directamente a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México que se dé el castigo máximo que se tiene que dar por un tema penal, no lo vamos a permitir. Aquí se es justo o se es justo, y aquí la justicia va primero para los que han dado hasta su vida por salvar a las personas que tienen Covid. No vamos a permitirlo bajo ninguna circunstancia”.

Sheinbaum Pardo sostuvo que ya pidió el nombre y el apellido de las personas que quisieron irrumpir en la fila de vacunación para aplicarles la mayor sanción administrativa y la mayor sanción penal.

“Antes los líderes sindicales tenían todas las canonjías del mundo, utilizaban la fuerza. De hecho, desde que entramos al Gobierno de la Ciudad quisieron utilizar la fuerza para retirar directores de hospitales y vamos a ser justos con todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de salud, afanadores, todos los que están al frente de la atención al Covid, que están salvando vidas en la Ciudad. Va a haber cero tolerancia a la corrupción”, atajó.

Sobre las amenazas que lanzaron en torno a cerrar Periférico si no eran vacunados, la jefa de Gobierno aseveró que no iba a permitirlo.

“De una vez que sepan estos líderes de esta sección, que era por cierto de las más corruptas del Sindicato Único de Trabajadores, que sanción administrativa y penal para todo aquel que se quiera colar en una lista, que se establece con toda justicia y a los médicos y enfermeras que están en los hospitales, si hay alguna injusticia háganoslo saber, porque también a quien está desarrollando esta lista tiene que ser con toda justicia. Háganoslo saber, que intervendremos inmediatamente, se acabó la corrupción y menos con un tema tan delicado como la vacuna”, subrayó.