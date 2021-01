EN MEDIO DE CRISIS ECONÓMICA, COVID-19, CONFINAMIENTO Y MUERTES, LOS REYES MAGOS LLEGARON A MÉXICO

El Covid-19 afectó importantes festejos a lo largo de 2020 y ahora en 2021, la celebración de los Reyes Magos será la primera en sufrir por la pandemia

La tradición de Día de Reyes se tendrá que adaptar a la pandemia pues, debido a las restricciones en negocios para evitar conglomeraciones, la compra de juguetes no se podrá llevar con normalidad como en años anteriores.

Un ejemplo de ello es la Ciudad de México, la capital del país continuará en Semáforo Rojo hasta el próximo domingo 10 de enero y posiblemente se extienda, dependiendo del avance de las hospitalizaciones en esta semana.

Lo mismo en el Estado de México con el cierre de centros comerciales y espacios públicos que han afectado las tradicionales celebraciones con los personajes caracterizados de Reyes Magos, quienes hace unas semanas exigieron trabajar en esta fecha tan especial.

Durante la pandemia y en pleno semáforo rojo, los Reyes Magos se arriesgan en busca de los mejores precios para adquirir los tradicionales juguetes que en la zona de Circunvalación, la Merced, Mercado de Sonora y el Centro Histórico pueden encontrar, para no perder la tradición del festejo de Día de Reyes.

Las medidas sanitarias pasaron desapercibidas en los puestos ambulantes que muestran todo tipo de mercancía para este Día de Reyes.

En la zona del Eje 1 Poniente Circunvalación, el ambulantaje abarca hasta los carriles del transporte público ocasionando que se aglomeren los vehículos y obstruya el paso de la gente.

Se prevé que durante el transcurso del día y toda la madrugada del 6 de enero, se incremente el flujo de los Reyes Magos que visitan año con año el centro de la Ciudad, para ahorrarse unos pesos y llevar hasta los hogares, aún en pandemia, los obsequios que son pedidos por las pequeñas y pequeños que se portaron bien durante el año.

Oscuro panorama para comerciantes en Día de Reyes

Una de las crisis latentes causadas por la enfermedad del Covid-19 es el impacto que ha tenido en la economía mexicana, debido a las restricciones preventivas para no aumentar más los contagios, algunos negocios y comercios perdieron parte de sus ganancias fijas. El Día de Reyes es un día importante para los comerciantes de juguetes y ropa para niños, ya que con eso cierran la temporada decembrina donde las familias acostumbran a comprar regalos.

Según información los fabricantes de juguetes estiman cerrar el año con unas pérdidas del 15 % respecto a 2019. “Todo parece apuntar a que a final del año vamos a llegar a tener una pérdida de alrededor del 15 %. Esto es de 2 mil 800 millones de dólares que hicimos el año pasado, estaríamos llegando a 2 mil 300 o 2 mil 350 probablemente este año”, indicó Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju).

En cuanto a la venta de la tradicional rosca de reyes, la Conaco dijo que las panaderías no obtendrán las ganancias de años anteriores ya que este festejo implica la reunión con familiares y amigos, incluso en las escuelas, alumnos y profesores compartían la tradición de “la partida de rosca”, cosa que no podrá ser llevada a cabo por las medidas sanitarias del país.

Otra de las prácticas más comunes en estas fechas es el comercio informal, los Reyes Magos adquieren los regalos en tianguis, bazares, romerías, lo que representa un incremento en la economía informal. Sin embargo, López Campos aconsejó a los ciudadanos a evitar adquirir productos de esta forma ya que representa un riesgo para las familias y niños por la dudosa procedencia de los juguetes.

Por último, la Conaco resaltó que el mayor porcentaje de las ventas en este día será por medio del comercio electrónico, aquellas tiendas y agencias que proporcionen su servicio por paquetería es una opción para adquirir los regalos, ya que podrán encontrar productos de calidad y con una garantía de reclamo.