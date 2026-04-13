Guerrero presentó alta afluencia turística durante Semana Santa 2026

-El Hogar del Sol registró una ocupación hotelera promedio de 70.1%.

Durante el cierre de la Semana de Pascua, Guerrero mantuvo un ambiente lleno de vida en sus destinos turísticos, donde miles de visitantes continúan disfrutando del sol, la playa y la riqueza cultural del estado, reflejando la preferencia por el Hogar del Sol en esta temporada vacacional.



Los resultaron se presentaron gracias a las acciones para fortalecer la actividad turística, y que fueron impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Turismo estatal (SECTUR), quienes promovieron los destinos y garantizaron las condiciones adecuadas para la atención de residentes y visitantes.



Simón Quiñones Orozco, titular de la SECTUR, informó que el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo alcanzó una ocupación hotelera de 74.6%, consolidándose como uno de los puntos con mayor afluencia durante este periodo vacacional.



Acapulco reportó una ocupación hotelera general del 71.2%, reflejando la preferencia de los turistas por este destino, en donde destaca la zona Dorada con un 83.4% de ocupación, seguida de la Bahía Histórica con 82.0% y la zona Diamante con un registro del 49.3%.



Mientras que el Pueblo Mágico de Taxco reporta una ocupación de 45.1%, en tanto que La Unión alcanza el 62.0%, mostrando la diversidad de opciones turísticas que ofrece el estado.



Guerrero registra una ocupación hotelera promedio de 70.1%, lo que confirma el dinamismo y la recuperación del sector turístico.