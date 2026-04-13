Tlaxcala tendrá inversión millonaria y creación de empleos con polo industrial: Ebrard

-El proyecto en Huamantla busca detonar la llegada de empresas y convertirlo en un nuevo eje de desarrollo económico nacional.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la puesta en marcha del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en esta entidad representa una inversión superior a los 500 millones de dólares y la generación de alrededor de 5 mil empleos directos, como parte de una estrategia nacional para fortalecer la actividad industrial.



Durante su participación en la inauguración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario subrayó que este proyecto abre “una puerta enorme” para el crecimiento económico de Tlaxcala, al atraer empresas nacionales y extranjeras que comenzarán a instalarse en las próximas semanas.



Ebrard explicó que, además de los empleos directos, el polo generará una amplia red de trabajos indirectos vinculados a servicios y proveeduría, lo que contribuirá a dinamizar la economía regional.



Señaló que este desarrollo forma parte de una visión estratégica que busca replicarse en otras entidades del país, luego del interés mostrado por diversos gobiernos estatales tras los avances registrados en Huamantla.



Destacó que uno de los principales logros del proyecto fue su rápida ejecución, ya que, a diferencia de un parque industrial convencional que puede tardar hasta dos años en construirse, este polo fue concluido en un periodo menor, cumpliendo con los plazos establecidos para 2026.



Atribuyó estos resultados a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y al seguimiento continuo del proyecto, el cual, afirmó, fue supervisado de manera constante por la titular del Ejecutivo federal.



El Polo de Desarrollo contempla la instalación de empresas de los sectores automotriz, alimentario y metalmecánico, lo que permitirá diversificar la actividad económica en la región y fortalecer su competitividad.



De acuerdo con lo informado, los terrenos ya han sido adquiridos por diversas compañías, que iniciarán en breve la construcción de sus instalaciones.