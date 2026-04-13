Mejoran iluminación y recuperan espacios públicos en Toluca

Autoridades municipales llevaron a cabo la instalación de luminarias y la recuperación de espacios públicos en San Andrés Cuexcontitlán, Toluca, con el objetivo de mejorar la seguridad y la convivencia en la comunidad.

Las acciones forman parte de una estrategia enfocada en atender una de las principales demandas ciudadanas: contar con calles, plazas y áreas deportivas mejor iluminadas para transitar con mayor confianza.

De acuerdo con lo informado, más de 8 mil habitantes se verán beneficiados con entornos más dignos y funcionales, lo que impacta directamente en la calidad de vida de las familias.

La intervención busca no solo mejorar la infraestructura, sino también fortalecer el tejido social y fomentar el uso de espacios públicos de manera segura.

Autoridades destacaron que este tipo de proyectos contribuyen a la protección de grupos vulnerables y al desarrollo de comunidades más seguras e integradas.