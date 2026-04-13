Toluca implementa operativo para regreso a clases

El municipio de Toluca puso en marcha el operativo “Escuela Segura” con motivo del regreso a clases, con la participación de cerca de mil elementos de seguridad para garantizar el orden y la tranquilidad en las inmediaciones de los planteles educativos.

Las acciones buscan reforzar la vigilancia en horarios de entrada y salida, así como prevenir incidentes en zonas escolares, brindando mayor confianza a estudiantes, docentes y familias.

Autoridades municipales señalaron que este despliegue forma parte de una estrategia integral para proteger a la comunidad educativa y asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas.

El operativo contempla la presencia de elementos de seguridad en distintos puntos del municipio, además de labores de proximidad social y coordinación con instituciones educativas.

Asimismo, se reiteró el compromiso de continuar trabajando en políticas públicas que fortalezcan la seguridad y el bienestar de las familias en la capital mexiquense.