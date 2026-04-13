Toluca continúa fortaleciendo su desarrollo económico: Ricardo Moreno

-Asistió a la inauguración de la nueva sucursal Garis en la zona Terminal-Mercado Juárez.

Las y los habitantes de la zona Terminal y del Mercado Juárez cuentan desde ahora con una nueva opción para realizar sus compras y fortalecer su economía familiar y de la ciudad, con la apertura de la nueva sucursal Garis Gustavo Baz, la cual acerca productos de calidad a precios accesibles, destacó el alcalde Ricardo Moreno.

El edil acompañó a la fundadora de Garis, María Elena Islas Trujillo, ante quien reconoció la confianza de la familia Garcés al seguir invirtiendo en Toluca, pues la expansión de la empresa representa más empleos y mejores condiciones de vida para la población.

Moreno Bastida entregó la licencia de funcionamiento del establecimiento, lo que reafirma el compromiso de su administración con la facilitación de inversiones y la apertura de negocios, lo que fortalece el desarrollo económico para que las empresas continúen invirtiendo en la región.

José Arturo Garcés, director de Ecommerce del grupo, agradeció el respaldo del municipio y aplaudió a la familia Garis por hacer posible la apertura de la sucursal; asimismo, aseguró que la empresa mantiene vigente su compromiso de ofrecer productos de calidad, precios competitivos y un servicio cercano, en beneficio de la población.