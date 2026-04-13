LLEGAN EN MOTO, DISPARAN Y ASALTAN

Sujetos a bordo de motocicletas amedrentaron con disparos y asaltaron a personas que esperaban el transporte, generando pánico entre ciudadanos en #Ecatepec #Edomex; el hecho vuelve a encender la alerta por la inseguridad en la zona.
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-Fue denunciado por la víctima tras poner en venta uno de los teléfonos robados en redes sociales. Elementos de la policía municipal …
-Añadió que la actual administración descarta las ocurrencias y basa su gestión en una estrategia estructurada y transparente. Los ediles conocieron el …
-Autoridades activan medidas de seguridad, además de emitir recomendaciones por calor y cambios climáticos. Más de 24 millones de estudiantes de educación …
Sostienen reunión clave para fortalecer la cooperación en temas estratégicos de la relación bilateral El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, …
-Inauguró el primer polo de desarrollo en Tlaxcala.-Entregó viviendas, escrituras y condonaciones en Puebla y Morelos. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una …
Tiene espacios renovados, áreas verdes rehabilitadas y juegos infantiles rescatados. Como parte del programa de rescate de espacios públicos “Que brille Chetumal”, …
-Anunció que brindará apoyos de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos para medallistas de oro, plata y bronce. La jefa …
-El gobierno de Rojo de la Vega brindó atención a 53 personas. Personal de la Alcaldía Cuauhtémoc, encabezado por la alcaldesa Alessandra …
La Secretaría de Seguridad estatal atendió, del 2 al 8 de abril, 937 llamadas de denuncias ciudadanas. Durante la primera semana de …
-Promueven acciones para fomentar el consumo responsable y el rehúso, como el intercambio de juguetes. Buscando fortalecer la cultura ambiental y promover …
-Con el sistema REECTRA Edoméx reduce trámites y mejora el acceso a servicios de salud. El Gobierno del Estado de México recibió …
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El gobierno de Toluca trabaja en recuperar espacios públicos y mejorar seguridad para más de 8 mil habitantes. El presidente municipal de …
El alcalde de Lerma rompe con el PRI en medio de reacomodos políticos en Edoméx. El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel …
-Más de mil propiedades ya fueron devueltas a sus legítimos dueños; suman 428 detenidos por delitos contra la propiedad. Como parte de …
El ciclista mexicano se concentra en recuperarse para sus siguientes compromisos del año. Tras dar a conocer que el ciclista mexicano Isaac …
-La agrupación surcoreana destaca por su formación mixta y la fusión de géneros. La agrupación surcoreana KARD prepara un reencuentro con sus …
-Fueron aseguradas droga, además de vehículos robados y herramientas para forzar autos. Fueron diez las personas detenidas por la Policía Municipal de …
-Las obras realizadas buscan poner fin a las inundaciones en la zona de Toluca. El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, y …
El exfutbolista Luis García celebró la incorporación del joven mexicano Obed Vargas al Atlético de Madrid, destacando la histórica relación entre el …
-Se consolidan los mecanismos de coordinación para impulsar seguridad y crecimiento económico.-La educación es la base para construir una sociedad más justa, …
-Este próximo 30 de marzo y hasta el 10 de abril, 252 mil 800 escuelas públicas y privadas suspenderán actividades escolares. El …
-La inflación en México subió a 4.63% en la primera quincena de marzo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de …
-Con un 93% de eficiencia en trámites digitalizados en el Registro Público y más de 2,700 profesionales inmobiliarios matriculados. Durante la ceremonia …
-Brugada Molina reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para transformar las colonias de Jalalpa. La Jefa de Gobierno …
-En el marco de la firma, representantes de las instituciones educativas subrayaron el impacto de esta colaboración. La alcaldía Benito Juárez, encabezada …
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-El proyecto, que se enmarca en este “2026, Año de las Obras en Edoméx”, lleva 66 por ciento de avance y permitirá …
Mil 682 elementos, 400 unidades, 25 binomios caninos y 25 equinos, serán destinados a resguardar la entidad y la ciudadanía. Con la …
-La rectora subrayó que los resultados consolidarán las bases de una verdadera institución estatal pública y humanista. Con un dictamen que acredita …
-Gestiona gobierno municipal con empresas la generación de empleos formales y mejor pagados para la población. El Presidente Municipal Ricardo Moreno Bastida …
-Mediante la campaña “El Poder de Alfabetizar” servidores recorrerán el territorio para abatir el rezago educativo en el municipio. Buscando erradicar la …
-Inauguró el nuevo plantel de BusinessKids y encabezó la 3.ª Caminata por el Autismo. Con el objetivo de consolidar a San Mateo …
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La cantante confesó que estuvo vomitando en el camerino y que quería dar «el mejor espectáculo posible», pero que básicamente se encontraba …
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Recibió a la comitiva de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, organismo rector mundial del fútbol. A un día del primer partido …
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