RECUPERAN MÁS DE MIL INMUEBLES EN EDOMÉX POR DESPOJO; OPERATIVO SIGUE EN MARCHA

Autoridades del Estado de México informaron que, como parte de la Operación Restitución, se han asegurado 1,827 inmuebles vinculados a delitos de despojo, de los cuales 1,034 ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

El operativo, que involucra a fuerzas federales, estatales y municipales, se ha implementado en 67 municipios, con acciones recientes en zonas como Chalco, Ecatepec, Toluca y Nezahualcóyotl, donde se aseguraron 39 propiedades adicionales.

Del total de inmuebles intervenidos, 1,499 corresponden a viviendas, 295 a predios y 28 a espacios comerciales, según el reporte oficial.

Además, desde el inicio de esta estrategia en abril de 2025, se ha logrado la detención de 428 personas, presuntamente relacionadas con estos delitos, muchos de ellos derivados de conflictos como arrendamientos, herencias o disputas familiares.

Las autoridades destacaron que el objetivo de este programa es combatir el despojo y garantizar la restitución de propiedades a sus dueños, fortaleciendo la legalidad en la tenencia de bienes.