Inversión fija en México sufre un alza de 5.9% interanual

El crecimiento estuvo impulsado por el sector de la construcción y la adquisición de maquinaria y equipo, de acuerdo con cifras del Inegi.

La inversión fija bruta en México registró un incremento anual de 5.9% durante abril de 2026, con lo que rompió una racha de 17 meses consecutivos de caídas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



De acuerdo con el organismo, el resultado fue impulsado principalmente por el crecimiento de la construcción, que avanzó 10.1% a tasa anual, así como por el aumento de 1.3% en maquinaria y equipo.



El reporte del Inegi señaló que la inversión privada aumentó 5.7% en comparación con abril del año anterior, mientras que la inversión pública registró un crecimiento de 7.5%, reflejando una mayor actividad en ambos sectores.



En cifras ajustadas por estacionalidad, la inversión fija bruta también mostró un avance mensual de 4%, derivado de un incremento de 6.5% en la construcción y de 2% en maquinaria y equipo.



El repunte se presenta en un contexto de desaceleración económica, luego de que México reportara una contracción trimestral de 0.6% en el Producto Interno Bruto (PIB) durante los primeros meses de 2026, aunque con un crecimiento anual de 0.2%.



La inversión fija bruta cerró 2025 con una disminución de 6.7%, después del crecimiento registrado en años anteriores, impulsado principalmente por el fenómeno de relocalización de cadenas productivas conocido como nearshoring.



Según el Inegi, este indicador permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo y contempla los bienes utilizados en los procesos productivos durante periodos superiores a un año.