El INE acatará el cese de Edmundo Jacobo, pero ya interpuso un juicio electoral ante el TEPJF al considerar inconstitucional el Plan B electoral.

Edmundo Jacobo fue cesado como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Plan B de la Reforma Electoral.



El INE reconoció su trabajo, dedicación y vocación democrática durante los 14 años al frente de la Secretaría Ejecutiva.



Plan B electoral cesa a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE – cese-de-edmundo-jacobo-como-secretario-ejecutivo-del-ine



Si bien el Instituto Nacional Electoral acatará el cese de Jacobo Molina interpuso un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al considerar inconstitucional el Plan B electoral.



Recordó que la Constitución establece que el secretario ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidente.



Así, en febrero de 2020 el Consejo General designó a Edmundo Jacobo como titular de la Secretaría Ejecutiva del INE por un nuevo periodo de seis años.



Además, la Carta Magna señala que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un Secretario Ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General. Por ello, tanto Edmundo Jacobo como el INE, pueden impugnar esta medida, sin dejar de acatarla”, expuso en un comunicado.



El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, agradeció a Jacobo Molina por los 14 años en los que ha contribuido a construir un México de libertades y derechos.



Sin embargo, dejó en claro que “en cuanto el orden constitucional democrático sea restaurado” será bienvenido de regreso.



Mientras tanto se citará a sesión del Consejo General para designar a un encargado de despacho.



Respecto al cese el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México ya no vive en una monarquía, por lo que Jacobo Molina no puede tener el empleo de manera vitalicia.



Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar, y todavía se atreve a ir a quejarse, es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años”, criticó en su conferencia de prensa matutina.