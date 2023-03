Sigue la oposición a los parquímetros virtuales

Consideran que la medida, además de arbitraria, no abona a bajar los daños y robo de automóviles.

De nueva cuenta, vecinos de la colonia Universidad, en Toluca, protestaron por la instalación de parquímetros virtuales para ello realizaron una clausura simbólica.



Hay que mencionar que para evitar que les cobren una penalización, los usuarios de estos espacios tendrán que cubrir la cuota de 15 pesos por hora aunque las instrucciones no sean visibles.



En la clausura, los ciudadanos estuvieron acompañados por dos regidores que coinciden en que se trata de una medida que requirió mejor planeación, situación que derivó en la inconformidad por parte de los habitantes.



Esta actividad se suma a otras manifestaciones como la colocación de mantas en varias casas de esta colonia, además de solicitudes ante el ayuntamiento para que se reconsidere el uso de estos parquímetros virtuales.



Por otro lado, han denunciado que no se les avisaron con anticipación la implementación de esta medida virtual, que no hubo una correcta organización, que algunos no funcionan y que se debieron atender otros problemas como la inseguridad.



“La demanda sigue siendo la misma pero no nos han escuchado, tenemos que pagar hasta más caro que un estacionamiento para dejar el coche frente a nuestra casa o dejarlo lejos y arriesgarse a que nos roben, ya ha habido intentos”, afirmó Alicia Elias, habitante y comerciante del lugar”.



Añadió que el ayuntamiento ha sido omiso a otras demandas como la falta de agua, “el año pasado nos dijeron que ya iba a estar bien por el pozo, pero vamos y hasta nos andan balanceando, en algunas casas tardan hasta un día para llenar un bote de 20 litros”.



Además, también hay deficiencias en el alumbrado público, por lo que consideró que estas prácticas de recaudación solo son “para sacarle dinero a la gente” porque no se refleja en el mejoramiento de los servicios.



Por último, subrayó que han identificado que algunos parquímetros no funcionan y después de pagar no reciben notificación que avale el pago, por lo que deben pagar doble o recibir una multa cuando no saben.