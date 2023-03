“No les vamos a dejar el mando del país” les contesta AMLO a legisladores de EUA

López Obrador recibió a una delegación de legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos para hablarles sobre el combate al fentanilo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los legisladores estadunidenses que lo visitaron ayer en Palacio Nacional que México está dispuesto a trabajar de manera coordinada con Estados Unidos, pero no les va a dejar el mando del país.



En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario confió en que Genaro García Luna reaccione y le haga un servicio a México dando a conocer su relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos, e incluso con el Partido Acción Nacional (PAN).



“Sí lo planteé, se los dije a ellos los legisladores, ¿cómo no lo voy a plantear? Ellos tienen sus puntos de vista, pero nosotros lo que sostenemos es de que no podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a México, estamos trabajando, cooperando de manera coordinada, pero no les vamos a dejar el mando del país. Ni modo que la DEA sea la que decida en México”, reclamó.



Dijo que ayudarían las declaraciones de García Luna a que los legisladores republicanos no estén planteando que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el ejército de Estados Unidos deben entrar a México para combatir a los narcotraficantes en una “franca actitud intervencionista”.



“Que explicara su vinculación con las autoridades estadunidenses y cómo es que las agencias del gobierno de Estados Unidos no se dieron cuenta de que García Luna trabajaba al servicio de un cártel, cómo es que no se dieron cuenta y por qué no abren una investigación sobre esto allá en Estados Unidos, por qué quieren ahora echarnos la culpa a nosotros”, acusó.



Ayer, López Obrador recibió a una delegación de legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos para hablarles sobre el combate al fentanilo así como de las controversias comerciales que hay entre ambos países.



Además, recordó que el PAN pagó por servicios a las empresas de García Luna cuando el presidente nacional del partido era Gustavo Madero.



Y, nuevamente, aprovechó para leer el comunicado del PAN en donde le piden colaborar con la DEA.



“Además el presidente del PAN se atreve a decir en una entrevista, si no se alinea López Obrador a la DEA le va a pasar lo mismo que a García Luna”.