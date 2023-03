Comienza “gira del Adiós” Lorenzo Córdova en EEUU

Lorenzo Córdova visitará Estados Unidos previo a dejar su cargo en el INE; se reunirá con representantes de instituciones.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, inició en Estados Unidos una gira de despedida que incluye encuentros con congresistas y personajes como el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y Luis Almagro, secretario general de la OEA.



A 14 días de que Córdova Vianello concluya su presidencia en el Instituto Nacional Electoral, se anunció la visita de trabajo a través de un comunicado oficial, en el cual se detalló que ésta se realizará del 20 al 24 de marzo en Washington DC y Nueva York con representantes de instituciones que “han sido aliadas fundamentales en los trabajos sustantivos del INE” desde 2014 a la fecha, lapso en que el consejero encabezó el árbitro electoral.



La agenda de Córdova Vianello incluye entrevista con directivos de la National Endowment for Democracy (NED), National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), International Foundation for Electoral Systems (IFES), Woodrow Wilson Center, Center for American Progress y The Atlantic Council.



El consejero presidente del INE participará en el lanzamiento de la Red Global para Asegurar la Integridad Electoral (GNSEI), así como en una mesa de discusión en Center for Strategic and International Studies (CSIS).



De acuerdo con el programa, serán varias las reuniones que sostendrá Lorenzo Córdova con Luis Almagro, secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA); estará con funcionarios del Comité de Asuntos Exteriores y con miembros del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.



En Nueva York, Córdova Vianello se entrevistará con funcionarios del Council of The Americas y con el jefe de la División de Asistencia Electoral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Craig Jenness.



La agenda de estos encuentros estará marcada por la impugnación política, constitucional y jurídica que el Consejo General del INE sostiene contra el paquete de reformas secundarias en la materia, el denominado Plan B, cuya viabilidad deberá valorar antes de junio próximo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Los cuestionamientos que el INE ha presentado en contra de esas modificaciones incluyen el tema de los mexicanos en el exterior por el control que la Cancillería tendría en la emisión de la documentación electoral, entre otros aspectos.



Esta gira de despedida de Lorenzo Córdova se da cuando han escalado las tensiones de su trato con los representantes de Morena en el Instituto y en medio de las críticas que ese partido y el presidente López Obrador lanzaron en contra de los pagos que él y los otros tres consejeros que concluyen sus mandatos el 3 de abril recibirán como parte de las prestaciones que en el momento del retiro tiene establecidas el INE.