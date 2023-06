No podemos descuidar ni un minuto el blindaje en Aguascalientes: Jesús Figueroa

“Tenemos que ser más Inteligentes”, admite.

Jesús Figueroa Ortega, fiscal general del estado, ofreció una conferencia de prensa para anunciar la incineración de narcóticos decomisados en 560 carpetas de investiga­ción, alrededor de kilo y medio de “crystal”, 14 kilos de mariguana y 45 gramos de cocaína “que en el mercado negro tienen un valor de 400 mil pesos, son cantidades mínimas lo que es de nuestra competencia de acuerdo a la Ley General de Salud en su artículo 479”.



Sí han decomisado más droga, pero las cantidades “fuertes” ya no son competen­cia de ellos, sino de autoridades federales, por eso es que la incineración realizada fue de esas carpetas que tienen en el ente a su cargo y que corresponde a cantidades mínimas encontradas en los presuntos responsables.



Sin embargo, la exposición del funciona­rio derivó en asuntos de mayor interés para la opinión pública.



Figueroa Ortega fue cuestionado por Página 24 sobre la tipificación del delito de halconeo y la fuerte cantidad de modi­ficaciones que quieren hacer los diputados de la LX Legislatura al Código Penal por diversos delitos.



Sobre las reformas al código penal que proponen un día y otro también los legisladores, Figueroa Ortega dijo que “los invitaría a que hagan una reforma integral y no estén haciendo modificaciones a cada artículo, es propio de los diputados que hagan mesas conversatorias con el Poder Judicial, colegios de abogados y la sociedad para que sepan realmente qué hay que mo­dificar integralmente. Desde hace años que existe la intención de la creación de un Código Penal Nacional y si el Congreso de la Unión lo asume, como es de su competencia, no tiene sentido que aquí hagan pequeñas reformas.



Sobre las personas desaparecidas insiste en que la diferencia de cifras entre los colectivos y ellos se debe a que los pri­meros incluyen a aquellos que no son de Aguascalientes. “Hay muchas nativas de otros estados, como de Jalisco y que ellos están buscando. A nosotros nos corresponde hacer la búsqueda de los de aquí y estamos elaborando un banco (de información) con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y hemos tenido algunos avances. En su momento se hizo una campaña con la extinta Policía Federal para realizar muestras de ADN, esos resultados los tenemos guardados y hay diferentes colectivos que mencionan que hay muchas desaparecidas, pero no dicen que incluyen en esos listados a quienes son de otros estados y de las que nosotros no tenemos ni siquiera carpetas de investigación. Esta­mos colaborando con Jalisco y Zacatecas, apoyando en algunas ocasiones a familias para que se trasladen a esos lugares y por desgracia no han podido localizar a la per­sona ni viva ni muerta, tenemos varios casos así y también hay 43 cuerpos en el Servicio Médico Forense, algunos identificados y otros no, porque no están en el banco de perfil genético”.