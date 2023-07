EL DETONANTE DE XÓCHITL

Por Helga Kauffman

Hasta hace una semana no había un aspirante a la Presidencia de la República por parte de la oposición que entusiasmara de tal forma que pudiera ser una verdadera competencia para Morena; pero esto cambió cuando Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que sí buscará ser la próxima presidenta de México.



En diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su conferencia mañanera que la senadora Xóchitl Gálvez estaba en contra de los programas sociales y quería desaparecerlos, desde entonces, la legisladora ha pedido derecho de réplica al primer mandatario, el cual ha sido negado una y otra vez.



Ante ello, la senadora interpuso un juicio de amparo, mismo que ganó y un juez ordenó que se le otorgue el derecho de réplica, lo que tampoco ha cumplido López Obrador.



Por ello, el pasado 12 de junio acudió, amparo en mano, a Palacio Nacional para solicitar que le permitieran entrar a la conferencia mañanera y poder obtener su derecho de réplica, pero tampoco la dejaron pasar, al contrario, le cerraron las puertas.



El lunes pasado el PRI, PAN y PRD dieron a conocer los requisitos para participar en la contienda del Frente Amplio Por México para la candidatura de la oposición y el martes Xóchitl, quien había externado su interés de participar por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cambió de opinión y dijo que sí va, pero por la Presidencia de México.



A partir de ese momento, no ha parado de recibir apoyos en redes sociales y es que, mientras sus compañeras senadoras, Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu, que también aspiraban a la candidatura presidencial, anunciaron que no competirán porque el método acordado por los partidos y sociedad civil no les generaba certeza, Xóchitl Gálvez acumulaba más de 7.3 millones de vistas en su video de destape y cientos de apoyos.



Por supuesto, que también desató los comentarios del oficialismo, empezando por el primer mandatario quien aseguró que Gálvez Ruiz representa a la oligarquía y algunos otros, que evidencian violencia en su contra.



Este lunes inicia el registro de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición y Gálvez Ruiz se tendrá que enfrentar a personajes como Santiago Creel, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes, entre otros. Y para ello, primero deberá reunir 150 mil firmas de apoyo.



Por eso, habilitó un sitio de registro, que por cierto a los 40 minutos de haberlo lanzado se colapsó por la saturación, y en él sus seguidores podrán ayudarle a recolectar dichas firmas, una vez que den a conocer los detalles del proceso de selección del candidato.



Lo cierto es que como ella misma ha dicho, cuando el Presidente le cerró la puerta de Palacio Nacional, miles de mexicanos le abrieron la suya. Parece que a López Obrador le salió muy caro no dejarla pasar a la mañanera.