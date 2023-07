Hay finanzas sanas y estabilidad financiera en Guerrero, sostiene Evelyn Salgado

En la actual administración se ha presentado el mínimo histórico de deuda pública, pues ha disminuido en 221 millones de pesos, entre 2021 y 2022.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que derivado de la política de austeridad y al manejo responsable de recursos públicos, la entidad goza de finanzas públicas sanas y estabilidad económica desde el inicio de la administración.



A través de Facebook, la mandataria señalo que en la actual administración se ha presentado el mínimo histórico de deuda pública, pues esta ha disminuido en 221 millones de pesos, entre 2021 y 2022.



“Con absoluta integridad y transparencia, cumpliendo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, hoy podemos decir con mucha satisfacción que instituciones financieras y calificadoras internacionales confían en Guerrero y en la estabilidad económica que ha traído la transformación”, destacó la mandataria.



Salgado Pineda mencionó que, en 2022, Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s, calificaron positivamente a la entidad en el manejo responsable de las finanzas públicas, mientras que en este 2023, Standard & Poor’s Global Ratings incrementaron la calificación crediticia para Guerrero.



“Estamos haciendo historia con finanzas sanas para poder ser generosos hacia afuera, con la confianza no sólo del pueblo sino de instituciones como la Bolsa Mexicana de Valores, que reafirman que hoy por hoy la entidad se transforma con menos deuda, mayor liquidez y más estabilidad financiera”, escribió Salgado en redes.