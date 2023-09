Insiste AMLO que ministros de la Corte se bajen el sueldo

Calificó a los ministros de “insensibles” porque, preguntó, ¿en qué les afecta el recorte de 25% de sus salarios?

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en qué les afecta que se bajen el sueldo en 25% cuando los togados –dijo- tienen un salario de 600 mil pesos mensuales.



“¿Qué les puede afectar que digan voy a aportar 25% de todo lo que recibo, si recibo 600 mil pesos mensuales, voy a recibir, 25% menos, como 450 mil, no 600 mil que se van a afectar y no, se enojan”.



Señaló que la decisión de reducir el presupuesto del Poder Judicial de la Federación corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, pero recordó que ya no puede haber privilegios.



“Pero bueno ya ahí a ver qué hace la Cámara de Diputados y no puede haber fueros o privilegios eso ya se quitó, no se permite desde el siglo 19 que existían los fueros”, dijo.



Morena en la Cámara de Diputados propone un recorte de 25% del Presupuesto del Poder Judicial lo que podría llevar a la desaparición de 63% juzgados de distritos y 69% de los tribunales colegiados, lo que representaría un retroceso de ocho años.



Sobre el llamado que le hizo la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que lo exhortan a conducirse con responsabilidad y apegado a sus atribuciones constitucionales en materia del presupuesto del Poder Judicial, cuestionó a los abogados.



“¿Qué estoy haciendo mal? A mí me envían el Presupuesto, que no lo saben los abogados, como ellos mismos lo dicen, que quieren que les lea el artículo. A mí me entregan el Presupuesto del Poder Judicial y así, igual se envía a la Cámara de Diputados, porque deben de saber los abogados, que es facultad exclusiva de Diputados aprobar el presupuesto, como diría el clásico del conservadurismo: ´y yo porque´”.



Calificó a los ministros de “insensibles” porque –insistió- en qué les afecta el recorte de 25% de sus salarios.



“Hablamos de 22 millones de trabajadores que ganan en promedio 16 mil pesos mensuales a quienes ganan 600 o 700 mil pesos mensuales”, expresó.



El Mandatario sugirió que le quiten el nombre a la SCJN y la renombren como “Suprema Corte del Derecho o del estado de chueco”.