CINEMEX CON GRAVES DE LIQUIDEZ DECIDE EL CIERRE DE 145 CINES

La segunda cadena de cines más grande de México, propiedad de Germán Larrea, trabaja en la reestructura de 230 millones de dólares en deuda.

La pandemia de Covid-19, pegó fuerte a Cinemex, propiedad de Germán Larrea, accionista principal de minera de cobre Grupo México, y no tuvieron más opción que cerrar un acuerdo con bancos como BBVA, HSBC, Banco Santander y Bank of Nova Scotia, y, al mismo tiempo, para aliviar sus problemas de liquidez, decidió cerrar 145 cines fuera de la Ciudad de México hasta que Hollywood reanude los estrenos de películas importantes y esté claro que la empresa puede operar sin restricciones severas, dijeron las personas.

El fuerte peso de la deuda de la cadena – que incluye un préstamo a plazo de 4 mil 50 millones de pesos y otro de 640 millones de pesos, ambos con vencimiento en marzo de 2023 – detonó tras declararse la pandemia de Covid-19 y cerraran las salas de cine en todo el mundo el año pasado, ya que Cinemex apostó a inyectar dinero en efectivo en su negocio para seguir operando y mantuvo el pago de intereses incluso cuando los nuevos estrenos de Hollywood se agotaron.

Y si bien la unidad estadounidense de la empresa, Cinemex Holdings USA, se declaró en quiebra el año pasado y salió a flote tras renegociar algunos contratos de alquiler, para Cinemex el panorama ha resultado aciago, ya que los cines reabrieron con una capacidad limitada en agosto en la Ciudad de México, pero la cadena no pudo cosechar las ganancias de los éxitos de taquilla como Wonder Woman 1984 en diciembre, cuando la capital y el Estado de México volvieron a semáforo rojo después de un pico de casos de Covid-19.

La medida supuso el cierre de 200 salas de Cinemex, es decir, el 58 por ciento de los complejos de la cadena, mientras otros locales de todo el país se enfrentaron a restricciones de capacidad y a horarios de cierre anticipados.

Por su parte Cinépolis, inició conversaciones de reestructuración en diciembre sobre más de mil millones de dólares en préstamos que utilizó para impulsar su expansión global durante la última década. Y AMC Entertainment Holdings, la mayor cadena de cines del mundo, recaudó recientemente 917 millones de dólares para ayudar a capear la pandemia.

Cinemex está respaldado por Germán Larrea, cuya familia tiene la segunda fortuna más grande del país gracias a Grupo México y su minera de cobre peruana Southern Copper. Los bancos han visto con buenos ojos la voluntad de Cinemex de inyectar más efectivo en el negocio, así como su plan de recuperación, pero la situación luce muy compleja.