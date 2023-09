Y EMPIEZA EL CHAPULINEO

Por Helga Kauffman

Mario Delgado, todavía presidente nacional de Morena hasta que tome la decisión de buscar la coordinación para la defensa de la 4T en la CDMX, dio a conocer la convocatoria para definir a los coordinadores de las nueve entidades donde habrá cambio de gobernador: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Yucatán y Tabasco.



Morena señala que garantizará la paridad de género en sus candidaturas; los aspirantes se registrarán en línea los días 25 y 26 de septiembre y la Comisión de elecciones comunicará a los Consejos Estatales la lista de los inscritos a más tardar el 28 de septiembre para proponer a cuatro aspirantes, dos hombres y dos mujeres quienes participarán en la encuesta.



Una de las reglas del método, permite que quienes tengan la intención de participar en el proceso de selección, no deberán dejar sus cargos. Por ello, ya vemos la movilidad tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores a los morenistas, levantando la mano, pero no para votar en sus sesiones, sino para decir que ellos sí quieren ser gobernadores de su entidad.



En la convocatoria también se precisa que los participantes no deben cuestionar ni al partido ni a sus contrincantes, porque podrían ser eliminados vía la Comisión Nacional de Honestidad.



El llamado a la UNIDAD entre los morenistas desde la selección de su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum no se ha cumplido del todo. Ya vemos las denuncias de todos los aspirantes que compitieron y los señalamientos del excanciller.



Marcelo Ebrard, que no se fue de Morena y que impugnó el proceso de selección del coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación, vía Twitter le hizo un llamado al presidente nacional de Morena: “Le recuerdo a Mario Delgado que MORENA no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede.”



Aunque ante la sociedad aparenten que no están fracturados, los morenistas no han iniciado la operación cicatriz y ya veremos qué pasa en la búsqueda de sus candidatos a los estados que cambiarán gobernador. Desde ya se notan las confrontaciones.