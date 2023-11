UNO, DOS… VUELA

Por Luis Pinal Da Silva

Lo que son las cosas. Para el súper policía capitalino las cosas no le fueron positivas en su intento de ser candidato a jefe de gobierno, y es que, a pesar de estar casi 14 puntos arriba de Clara Brugada, fue desechado.



A Omar García Harfuch no le quedó de otra que decir que apoya a la que será abanderada de Morena en la Ciudad de México, la señora Brugada que en el 2009 fraguó, junto con López Obrador, que Juan Acosta “Juanito”, ganara la elección como jefe delegacional en Iztapalapa y a quien el hoy presidente hizo renunciar en menos de un mes para proponer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Brugada como su sustituta, lo cual fue aprobado.



Tampoco se le hizo en Chiapas a Sasil de León, favorita del senador del Verde y exgobernador de esa entidad, Manuel Velasco; en la entidad sureña el candidato será el senador Eduardo Ramírez.



En Guanajuato la abanderada será Alma Alcaraz, quien quedó abajo del ex procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield a quien, por cierto, le debe el trabajo de su hijo Emmanuel Valenzuela quien, sin ser titulado, se ostenta como Licenciado y pasó de ganar 19 mil pesos como abogado receptor de quejas a 42 mil pesos como subdirector del área ODECO en esa misma dependencia.



Al parecer a la virtual candidata le gusta el tráfico de influencias.



En Jalisco la ganadora de la encuesta tampoco fue Claudia Delgadillo, quien tuvo cinco puntos menos que Carlos Lomelí, pero será la candidata.



La ex priista fue colaboradora de Aristóteles Sandoval, uno de los favoritos de Enrique Peña Nieto. Incluso fue la coordinadora de la campaña de José Antonio Meade en Jalisco; sin embargo, de manera intempestiva decidió dejar esa encomienda para irse a Morena invitada por el propio Lomelí.



La ex titular de la Lotería Nacional, quien utilizó recursos públicos para promoverse como aspirante a la gubernatura, es quien va a abanderar a Morena en Morelos. Y deberá competir directamente con Lucía Meza ex morenista quien, al no dejarla participar en la encuesta, decidió competir por el Frente Amplio por México.



En Tabasco y Veracruz serán los encargados de las obras insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador los candidatos. Javier May, responsable del Tren Maya y Rocío Nahle, han recibido su recompensa.



En Yucatán Joaquín Díaz Mena fue el elegido. Quien debe estar muy contento con este triunfo es el ex priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien le expresó su total apoyo a Huacho.



Parece que valieron más las acusaciones contra la ministra Norma Piña del senador Alejandro Armenta para ganar la candidatura de Puebla. De tal forma que, el mismo que usó la tribuna del Senado como estantería para sus libros, que ganaba más de 1 millón de pesos mensuales y perteneció al equipo del “gober precioso” Mario Marín, será el abanderado.



Así las cosas, en el tablero guinda parece que gustan de jugar a la Oca, porque se sienten seguros al manejar los dados, pero caer en la casilla equivocada hace que les diga uno, dos, tres… vuela.