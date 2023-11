Garantiza AMLO que no habrá censura en proceso electoral

El presidente garantizó que no se perseguirá a nadie por los comentarios que puedan hacer en su contra, pues destacó que se está aceptando hasta que “me mienten la madre”

Ante el inicio de las precampañas rumbo al proceso electoral de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a mantenerse atentos y tener “mucho ojo” ante las noticias falsas y campañas mediáticas que puedan comenzar a circular.



El jefe del Ejecutivo federal exhortó a la población mantenerse atenta y tranquila ante la información que reciba, pero aseguró que no habrá censura contra ningún medio de comunicación o ciudadano.



“El 20 de noviembre, día de la Revolución, inician las precampañas, entonces ya van a haber muchísimas cosas, por eso decirle a la gente, `mucho ojo´, si de por sí hay que estar pendientes y actuar de manera precavida, ahora más, porque, como dirían en Tabasco “y lo mejor es lo peor que se va a poner”, para que no nos asustemos, todos tranquilos.



“Van a ir cada vez más enseñando más el cobre, pero aquí tenemos formas de replicar y todos participamos, y prohibida la censura”, dijo.



En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federa garantizó que no se perseguirá a nadie por los comentarios que puedan hacer en su contra, pues destacó que se está aceptando hasta “que me mienten la madre”.



“Si estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional, de que me mienten la madre. No va a haber denuncias para nadie, ningún perseguido, no vamos, por ejemplo, a los reporteros de los medios, a la reportera de Televisa que dio la noticia de los 300 muertos o en Azteca no vamos a pedir quítenlos, no, no”, declaró.



Por otro lado sostuvo que a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, se garantiza el derecho del pueblo a la información y a la comunicación hasta en las comunidades más apartadas y marginadas.



En 2024, dijo, habrá una cobertura casi total del servicio de internet en territorio nacional porque “es información para seguir avanzando en el desarrollo del país”.



Agregó que los servicios de internet y telefonía celular contribuyen a la educación y la salud, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura la conectividad a partir de la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Esta empresa sin fines de lucro reduce la brecha tecnológica en la población.



“Antes era electrificar y ahora es comunicarnos con internet, las dos cosas, entonces son dos servicios que van de la mano y van a quedar bastante consolidados al término del gobierno. (…) Es una revolución y se sigue avanzando”, puntualizó.



La empresa subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos está enfocada en cuatro vertientes: puntos de acceso a internet gratuito, cobertura celular con tarifa social, red de fibra óptica y el proyecto de la última milla.



El coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón Mercado, informó que, hasta noviembre de este año, la cobertura nacional de telefonía celular alcanza 94.5 por ciento, es decir, son beneficiadas 119 millones 126 mil 994 personas, cifra que representa un aumento de 3.5 millones de usuarios en 4 mil 783 localidades comparado con 2022.



A este servicio se puede acceder mediante tarjetas SIM con paquetes de recargas y tarifas accesibles que permitirán realizar llamadas, enviar mensajes de texto, navegar en internet y conectarse a las redes sociales.



Acompañado del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, el funcionario indicó que operan 8 mil 616 torres de telefonía, de las 12 mil 629 proyectadas para 2024. Son instaladas de manera estratégica para beneficiar comunidades rurales.