Más de 70% de mexicanos ha sentido agotamiento laboral: Grupo Adecco

De las personas entrevistadas 78% no se siente apoyado para tomarse un tiempo libre.

El 67% de los mexicanos ha sentido agotamiento laboral, así lo encontró el estudio Global Workforce of the Future, una encuesta realizada por Grupo Adecco en 23 países incluido México.



De acuerdo con este informe, el agotamiento es generalizado, pues a nivel global el 65% de los colaboradores se sienten agotados, por razones como: trabajar demasiado (44%), falta de apoyo del equipo de liderazgo (43%) y/o asumir mayor responsabilidad después de algún despido en la empresa (42%).



“El agotamiento es un riesgo grave a medida que el personal asume nuevas responsabilidades y, si las organizaciones descuidan a su gente la tecnología no podrá compensarlo. Aquellos que tenga éxito serán quienes empoderen al personal, mejorando las habilidades y salvaguardando su bienestar”, señala Salvador De Antuñano, Director de Recursos Humanos de Grupo Adecco México.



Global Workforce of the Future, la encuesta que se ha realizado durante cuatro años consecutivos y que este año tiene foco en Inteligencia Artificial, encontró que México está dentro de los 10 países con mayor agotamiento laboral, ocupa el lugar 9 a nivel mundial y el tercero en América, debajo de Brasil y Estados Unidos. Así mismo, que solo una quinta parte de los colaboradores declara que su empleador les alienta a tomar todas sus vacaciones anuales y el 78% no se siente apoyado para tomarse un tiempo libre.



De acuerdo con el estudio, el personal gerencial es el que sufre mayor agotamiento que otros niveles: 68% son puestos gerenciales, 65% ejecutivos y 60% no gerencial. De igual forma, 44% del personal gerencial ha experimentado agotamiento por asumir mayor responsabilidad después de algún despido en la empresa.