Acapulco continúa con escaso transporte en la zona Poniente

Por segundo día consecutivo decenas de personas esperan por horas transporte público para trasladarse a sus centros de trabajo en Acapulco.

Acapulco volvió a experimentar por segundo día consecutivo la suspensión parcial del servicio del transporte, en la zona Poniente y hospitales, por el problema de la violencia.



Este martes la postal que ofreció el puerto, fue de decenas de personas desesperadas por no poder trasladarse a sus centros de trabajo en los sitios de camionetas urvans y taxis colectivos amarillos, que decidieron no circular al considerar que no hay garantías para salir a trabajar.



Esto a pesar del compromiso de las autoridades de reforzar los operativos de seguridad en todas las rutas y mantener presencia en las terminales y donde existe mayor incidencia delictiva.



Cabe recordar que la problemática se padece a raíz de las agresiones armadas que se registraron el fin de semana que dejó un saldo de vehículos quemados y trabajadores del volante heridos.



El domingo por la tarde la Vacacional, Renacimiento, Zapata, Cayaco, Coloso y Colosio, pararon parcialmente los transportistas por temor a nuevos ataques por parte de los grupos criminales que se disputan el territorio.



El lunes se mantuvo la suspensión parcial del servicio del pasaje, pero después de llegar acuerdos con las autoridades de los tres niveles de gobierno se restableció la movilidad del transporte.



De acuerdo a datos oficiales de las autoridades sólo un cinco por ciento del transporte no salió a trabajar, pero se atendió la demanda de los usuarios y es de señalar que el sistema de Transporte Acabús nunca dejó de cubrir sus rutas.



Pero ahora, es la zona Poniente y la ruta de hospitales que experimento la falta de unidades para atender la demanda de transporte de los usuarios, que recurren a todo para trasladarse al centro de la ciudad.



Incluso, hay reportes de que en algunas escuelas suspendieron también sus actividades escolares por la paralización parcial del servicio del transporte.