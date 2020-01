Cae muro de Trump por fuertes vientos en Mexicali

Como consecuencia de los intensos vientos que se registran en Mexicali, cayó una parte del muro fronterizo que divide a Caléxico del lado americano y a la capital de Baja California.

La condición Santa Ana se registró como pocas veces en Mexicali, y este miércoles a la altura de la calle Colón y Caracas, en el fraccionamiento Hipíco, una parte del muro primario no soportó las ráfagas de viento y cedió.

Hasta el momento no se ha informado que haya habido personas heridas, y se estima que el tramo del muro que resultó afectado es de alrededor de 40 metros de longitud.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal para cerrar momentáneamente el flujo vehicular en la zona y que de esta manera se pueda trabajar en la reparación de la valla fronteriza.

En Tijuana hasta este día, los vientos no se han registrado con mayor intensidad, y solamente se ha tenido un ligero aumento en la temperatura; sin embargo, autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar caídas de estructura e incendios.