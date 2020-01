ANTES QUE ‘PARAÍSO DE INVERSIÓN’, TERRITORIO EN PAZ, Y SIN BROMAS…

Por Roberto Cruz

El deseo es unánime, y no sólo se anhela en México, sino en el planeta entero, y por los habitantes de cada país.

Habitar un “paraíso” es el zenit de la condición humana.

Y eso, en palabras de Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia y ahora responsable del Gabinete para el Crecimiento Económico, es en lo que pretende convertir a México el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde su tiempo de precandidato presidencial y, posteriormente, como candidato, López Obrador se sentía capaz de lograr la “bella utopía”, esa circunstancia de bienestar total en la sociedad donde todo es bueno y prosperidad, o algo así. Claro, logrando, antes, que todos nos portemos bien.

Después del azaroso 2019, cuando, a pesar de que se conservó la esperanza, mes tras mes, el país nunca pudo crecer, y pasó el primer trimestre, y el segundo, el tercero y cuarto, y el resultado en el crecimiento fue cero, y hasta por debajo, ahora, a un mes de iniciado el 2020, seguramente para tratar de evitar la misma rechifla, y ahora con el riesgo de que se convierta en saldo negativo, pero electoralmente, el Gobierno Federal echa toda la carne al asador.

Se la juega con una carta fina, experimentada y sabedora de los retos, el empresario Romo, nacido en la Ciudad de México, pero con mucha presencia en la meca de la inversión, Monterrey.

El entusiasmo, como el que pidió el Presidente, de acuerdo con Romo, que imprimieran en sus acciones para generar empleos, lo traen. Bueno, al menos los realmente involucrados en sacar a México del atorón en el crecimiento, empezando por el propio Presidente y alguna decena más de sus colaboradores.

Sí, porque otros se la pasan arañando su futuro, peleando por el capital político y económico que pudiera dejar el adueñarse de las riendas del partido, de Morena.

Además de lograr la consabida “bella utopía”, junto con pegado, el Presidente quiere que México sea una potencia mundial económica. Otro magnífico deseo.

Pero ¿ya se tiene, para cualquiera de esos anhelos, listo el terreno; cuando menos los cimientos? ¿Ya se cuenta con un panorama de certidumbre hacia el exterior? Desear y anhelar, como lo hace cualquier niño, es fácil, y hasta lindo.

López Obrador y Romo dieron algunas señales.

“Hay condiciones favorables”, expresó el Presidente: “Finanzas sanas, Peso fuerte, baja inflación, inversión extranjera, T-MEC y, lo más importante, honestidad, paz y gobernabilidad”.

Mejor aliciente no podría haber. Parece que todo cuadra.

Y más para lo que el empresario dice que pidió López Obrador, “crear empleo (con entusiasmo), quitar burocracia y darle velocidad a todo”.

Eso bajo el techo de la nueva responsabilidad, el Gabinete para el Crecimiento Económico.

El reto está puesto y tiene nombre, y nombres.

Es más, agregamos la afirmación de Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, quien dijo que con el T-MEC -que este miércoles firmó el Presidente de Estados Unidos- termina la incertidumbre para la economía mexicana.

Pues quién sabe. Creo que habría que apretar algunas tuercas de parte de todos, incluyendo al Gabinete, al Presidente y a otros actores del incipiente gobierno de la 4T.

Lo primerísimo es frenar la violencia, así esté concentrada en cinco o 10 estados. Es escandalosa y a veces alcanza niveles de terror. Eso espanta.

Si Estados Unidos advierte, repetidamente, a sus ciudadanos que no acudan o visiten tal o cual ciudad mexicana, la advertencia no se queda ahí; se expande y llega a ser punto de monitoreo para quienes tienen algún plan de inversión en México.

Cierto que existen inversionistas que no le ven problema alguno, pero es un porcentaje menor. La certidumbre es elemento del éxito y de confianza.

¿Quieren que no se diga que Guanajuato es, hoy, el estado más asediado por el crimen organizado, que provoca 10 muertes diarias en promedio? Pues a eliminar esa imagen.

Además, bajar la presión para Guerrero, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas (que está en la frontera norte). ¿Qué hay de esto en el nuevo plan para hacer que triunfe la inversión este año?