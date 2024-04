AMLO ASEGURA QUE REDUJO LA POBREZA, POR LO QUE YA PUEDE “MORIR EN PAZ”

Además dijo que no le interesan los bienes materiales y prefiere leer un libro, bañarse en una cascada o comerse un tlacoyo en lugar de subirse a un yate lujoso.

A poco más de cinco meses para que concluya la administración de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se puede morir en paz y tranquilo porque durante su gobierno se redujo la pobreza de miles de mexicanos.



De hecho, el hombre que dice vivir con 200 pesos en la bolsa, señaló en la conferencia de este jueves que no le interesan los bienes materiales y prefiere leer un libro, bañarse en una cascada o comerse un tlacoyo en lugar de subirse a un yate lujoso, en directa referencia al magnate Ricardo Benjamín Salinas Pliego.



“Se imaginan la felicidad que me produce, eso no me lo otorga, no me lo da ni todo el oro del mundo, el que yo sea presidente y que pueda decir que en el tiempo que fui presidente reduje la pobreza de millones de mexicanos ¿Qué hay más importante que eso? Ya me puedo morir tranquilo”, expresó en el Salón de la Tesorería.



También comentó que para un luchador social y un humanista como él se identifica, lo más valioso es constatar que con su trabajo se ayuda al prójimo. No obstante, afirmó que respeta a todos, incluyendo a los empresarios, porque sin ellos no hay inversión y no se generan empleos.



Otra vez pronunció que en el país hay “cierta” polarización, pero aseguró que es solo en sectores de clase media aspiracionista, “aspirantes a fifís que quieren tener yates, autos Ferrari y departamentos en Miami o Nueva York”, remarcó.



Por otro lado, dijo que no realizará la gira del adiós que anunció el 15 de abril pasado, por lo que en su lugar, adelantó, tendrá un último acto masivo con motivo de su sexto Informe de Gobierno, al tiempo que aseveró que mantendrá sus mañaneras hasta el próximo lunes 30 de septiembre, puesto que al otro día deberá dejar el Ejecutivo federal para dar paso al siguiente gobernante que será electo en los comicios del 2 de junio entrante.



“Nos hemos visto mucho y estoy analizando si nada más hacemos el informe del día 1 de septiembre, que es el último informe, ya para informarle al pueblo de México de todo lo que se hizo”, indicó, aunque expresó que contempla llevar a cabo este acto “en el Zócalo, que también sería la última vez que estaría ahí”, subrayó.



Respecto a sus recorridos por las 32 entidades de la República Mexicana pasado el periodo electoral, dijo que no es factible que se haga, puesto que para entonces va a haber una autoridad electa y pues va a corresponderle hacerse cargo de la vida pública, por lo que aseveró que él y su gabinete deben ser muy respetuosos de esta autoridad electa y preparar la entrega.



Nuevamente sostuvo que al terminar su mandato se retirará de la vida pública para dedicarse a escribir sobre las sociedades prehispánicas en su quinta de Palenque, Chiapas.