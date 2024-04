El domingo debatiremos el Disneyland de Morena contra la realidad del país: Xóchitl

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México dijo que también decidirá sobre su vestimenta para sentirse más cómoda.

Xóchitl Gálvez Ruíz no se anduvo por las ramas y aseguró que el domingo debatirá con la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, sobre la realidad del país contra el Disneyland de la 4T.



En conferencia de prensa, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó que su rival en las urnas irá al careo a mentir, toda vez que México no tiene crecimiento económico, hubo reducción de inversión extranjera, se encarecieron los productos de la canasta básica y hubo una limitada generación de empleos en el sexenio.



Indicó que de cara al segundo debate presidencial a realizarse en los Estudios Churubusco, cambió su preparación en los temas, además de que ella decidirá su vestimenta para sentirse más cómoda en el careo.



“Habrá contraste, ella va a hablar de Disneylandia, yo voy a hablar de México. Ella va a hablar de que se acabó la pobreza, porque en su visita a Chiapas todo es maravilloso, pero lo cierto es que no hay seguridad, no hay medicinas. Son dos visiones, pero a mí me asiste la razón yo sí conozco México por sus entrañas”, detalló.



Sobre los detalles que la incomodaron en el debate pasado, comentó que hasta ahora se han subsanado y se pronunció porque dentro del estudio no están presentes los consejeros del Instituto Nacional Electoral como ocurrió en el anterior.



“Hoy hay una mejor producción en las cámaras, el tema más complicado es que yo tenía de un lado y a los moderadores del otro, y frente a mí a Taddei. Creo que eso no se va a dar en este debate. Otro detalle fue el frizzeo de mi reloj y que ojalá haya un monitor para vernos para poder echarte un trago de agua”.



Respecto a su vestimenta indicó que aún no la decide, pero que afirmó que será cómoda para sentirse más segura en el desarrollo del debate.



“Será algo cómodo, algo con lo que me sienta a gusto, con lo que me sienta contenta, que refleje mi personalidad. Aún lo estoy decidiendo porque parece que ha creado toda una expectativa. Ya sabemos que la señora Sheinbaum va a ir de color de Morena, ahí no va a haber ninguna sorpresa, pero en mi caso lo voy a decidir en estos días”.