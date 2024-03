Sigue la comedia entre Red Bull y Max Verstappen

La escudería Red Bull se ha visto envuelta en polémica durante el inicio de la temporada; pese a ello Verstappen se mantiene como el número uno.

Red Bull no obligará a Max Verstappen a permanecer en la escudería a pesar de que el piloto neerlandés tiene contrato que finaliza en 2028 y es que la posibilidad de que el neerlandés salga del equipo creció después de darse a conocer que el asesor, Hemult Marko, podría salir.



El pasado fin de semana, Max señaló que Marko es pieza clave para Red Bull y en caso de no permanecer, también él se iría “siempre he indicado claramente que él (Helmut) tiene que quedarse. No puedo continuar sin él”, dijo el actual campeón del mundo.



Sin embargo, Christian Horner, director del equipo y quien recientemente fue exonerado de acusaciones por un supuesto trato inapropiado en contra de una persona de la compañía de bebidas energéticas, señaló que no pueden obligar a que Verstappen se quede.



“Es como cualquier cosa en la vida: no puedes obligar a alguien a estar en algún sitio sólo por un trozo de papel. Si alguien no quería estar en este equipo, no vamos a obligar a nadie, en contra de su voluntad, a estar aquí. Esto se aplica tanto a los maquinistas como a los diseñadores o a las funciones de apoyo de que se llevan a cabo en la empresa”, dijo Horner.



Rechazó que Max haya bajado su ritmo ya que se mantiene como el mejor piloto de la máxima categoría del automovilismo mundial, sin embargo, aclaró que tampoco se le obligará a cumplir su contrato.



“Participar en un equipo como éste implica compromiso y pasión. Max la tiene. Lo hemos visto, lleva aquí desde que tenía 18 años. No tengo ninguna duda de su compromiso y su pasión de cara al futuro”.



ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES – DECEMBER 12: Race winner and 2021 F1 World Drivers Champion Max Verstappen of Netherlands and Red Bull Racing celebrates on the podium during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 12, 2021 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Kamran Jebreili – Pool/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool // SI202112120273 // Usage for editorial use only //

Rechazó que tenga diferencias con Max. Esto después de que el padre del piloto, Jos Verstappen, ha sido un fuerte crítico en contra de la gestión de Horner.



“Está absolutamente bien con Max…está trabajando bien dentro del equipo. No hay tensión, no hay estrés, y se puede ver lo relajado que está en el garaje con todo el mundo en el equipo”.



“Eso se traduce también en su rendimiento en la pista. Así que no vemos ningún problema con Max“, sentenció.



Max Verstappen señaló que es momento de que se acaben los problemas dentro de la escudería Red Bull y cerrar filas en busca de seguir dando resultados positivos.



Max comentó que es necesario finalizar con todo tipo de especulaciones. Ello con el objetivo de que no afecten en el buen rendimiento que se ha tenido en los últimos años.



Recordó que en las dos primeras carreras de la temporada 2024, el equipo ha mostrado madurez al grado que tanto él como el mexicano Sergio “Checo” Pérez han dominado el podio.