Explosión del complejo volcánico de Chillán lanza alerta naranja en Chile.

De acuerdo con un comunicado emitido este viernes por el Servicio Nacional de Minería y Geología de Chile, alrededor de las 15:45 horas de este jueves se detectó un sismo volcano-tectónico sobre el Complejo Volcánico Nevados del Chillán, en la región de Ñuble, cuyos movimientos terrestres continuaron por varias horas, aunque en menor medida.

Según los expertos, la actividad terrestre se provocó por la fractura de material rígido al interior de la estructura volcánica, ubicada a 2.1 kilómetros del cráter Nicanor. El complejo volcánico tiene 17 importantes centros de emisiones, con actividad eruptiva hace unos 650.000 años, que puede incluir la aparición de lava en el exterior, como ocurrió en 2008. Los poblados más cercanos se ubican al oeste, y se destacan zonas turísticas, incluyendo un importante centro de esquí y un centro de aguas termales.

Por su parte, el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV), Álvaro Amigo, aclaró que la explosión no produjo ondas de choque, y por ello la población cercana no escuchó ningún ruido. En efecto, hasta ahora solo hubo un efecto visual, aunque resta por saber si las cenizas impactarán en el medio ambiente. No obstante, el Sistema de Protección Civil mantiene la alerta amarilla en las comunas de Pinto, Coihueco y San Fabián; desde el 31 de diciembre del 2015, y recomienda alejarse entre 3 y 5 kilómetros del cráter activo.