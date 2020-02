Es Salario Rosa un programa que apoya a toda la familia: Alfredo del Mazo

Reconoce el Gobernador del Estado de México la labor realizada por las amas de casa mexiquenses, quienes -dijo- todos los días trabajan para optimizar la economía y el crecimiento familiar.

Durante la entrega de tarjetas y certificados de capacitación del Salario rosa a mujeres del norte de la entidad, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que este programa llega a las amas de casa porque diariamente se esfuerzan por sacar adelante a su familia,.

“Sabemos que cada apoyo que se entrega a una mujer le llega directo a la familia, cuando yo le pregunto a algunas de ustedes, ¿en qué van a invertir su dinero?, ¿saben lo qué me dice la mayoría?, en sus hijos, en su familia, algunas me dicen que para poner un pequeño negocio, pero siempre pensando en la familia”, afirmó durante una gira por el municipio de Jilotepec.

Alfredo Del Mazo destacó que cada apoyo que se entrega a las mujeres, le llega directamente a la familia, como el caso de las beneficiarias del Salario rosa, quienes invierten los recursos económicos recibidos para poner un negocio y tener más ingresos, en la educación y salud de sus hijos, entre otros.

Por tal motivo, dijo que el Salario rosa es un programa que reconoce y agradece el esfuerzo de las amas de casa, quienes sacan adelante a sus hijos, esposos y padres, sacrificando su desarrollo personal por mantener unidas y fortalecidas a las familias.

“Ayudamos a las familias porque este programa del Salario rosa está dirigido para ayudar a las familias, y para que ustedes lo inviertan en lo que ustedes quieran, porque si quieren invertirlo para ayudar a sus hijos a la escuela, ahí está el Salario rosa.

“Si quieren invertirlo, por ejemplo, en mejorar su vivienda, ahí está el Salario rosa, lo pueden invertir en atenderse algún problema de salud, como algunas de ustedes me han platicado, ahí está el Salario rosa, para eso es, para que lo inviertan en lo ustedes quieran, y que sepan que siempre van a contar con este apoyo, para que ustedes puedan invertirlo en ustedes y en sus familias”, expresó.

Del Mazo Maza indicó que a través de este programa, se han capacitado cerca de 70 mil mujeres, quienes han tomado alguno de los más de 20 cursos que se ofrecen de manera gratuita, como bisutería, inglés, preparación de conservas, reparación de electrodomésticos, computación y primeros auxilios, entre otros.

En este sentido, invitó a las beneficiarias del Salario rosa para que se capaciten y desarrollen los conocimientos aprendidos, mediante el emprendimiento de un negocio que les permita generar mayores ingresos económicos para sus familias.

El Gobernador mexiquense informó también que a través del Salario rosa las mujeres pueden acudir a los Centros de Salud a realizarse mastografías de manera gratuita, acción encaminada a prevenir el cáncer de mama, y en caso de dar positivo, apoyarlas en la atención de esta enfermedad.

En este evento, el Gobernador entregó tarjetas del Salario rosa a mujeres de los municipios de Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, Jocotitlán, Morelos, Polotitlán, San José del Rincón, Soyaniquilpan, Temascalcingo, Timilpan, Villa del Carbón y Jilotepec.